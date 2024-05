Arne Slot verrast door specifieke uitspraak van Santiago Gimenez in podcast

Het is nog onzeker of Quinten Timber en Santiago Gimenez komende zondag met Feyenoord afreizen naar de uitwedstrijd tegen NEC. De twee sterkhouders van de Stadionclub stonden vrijdag niet op het trainingsveld, zo liet trainer Arne Slot vrijdag weten tijdens het persmoment van de Rotterdammers. De oefenmeester vertelde verder dat hij met enige verbazing heeft geluisterd naar een uitspraak van Gimenez deze week.

In aanloop naar het uitduel met NEC gaf Slot een medische update over zijn selectie. “Santi is nog wel een twijfelgeval, want hij kon vandaag niet meetrainen. Quinten Timber viel afgelopen week uit en stond vandaag niet op het trainingsveld. Hem verwachten we morgen wel weer op het trainingsveld, maar dat moet nog blijken.” Alle Eredivisie-wedstrijden van speelronde 33 staan zondagmiddag om 14:30 uur op het programma.

Slot moet het tegen NEC verder nog doen zonder Bart Nieuwkoop, Quilindschy Hartman, Mats Wieffer en Gjivai Zechiël. Laatstgenoemde is inmiddels op de weg terug na een lange knieblessure. “Hij kon gelukkig weer meetrainen, maar dat is te vroeg om in de wedstrijdselectie te zitten”, aldus Slot.

Vermoeidheid

Gimenez onthulde donderdag in de podcastvandat hij dit seizoen last heeft gehad van vermoeidheid. Voor zijn trainer was dat nieuw. “Ik was best een beetje verrast dat hij dat zei”, begon Slot vrijdag over het onderwerp. “Want ik heb weleens gesprekken met hem gehad, waarin ik aangaf dat ik me voor kon stellen dat dat bij hem het geval zou kunnen zijn. En dat het dan best eens goed is, om een wedstrijd die niet zo belangrijk meer was, dan denk ik bijvoorbeeld aan Celtic-uit, niet te spelen.”

Volgens Slot heeft Gimenez niet aangegeven dat hij kampte met vermoeidheid. “Hij voelde zich altijd enorm fit en klaar om te spelen, geen graantje vermoeidheid. Het is voor mij iets om van te leren. Dat spelers zo graag willen spelen dat ze op het moment zelf een ander geluid laten horen dan een paar weken later.”

Slot denkt niet dat de vermoeidheid een grote impact heeft gehad op Gimenez. “Ik heb zelf niet het idee dat vermoeidheid een reden is waarom hij de laatste weken of maanden minder goals gemaakt heeft.”

Slot had vrijdag geen nieuws wat betreft zijn waarschijnlijke overgang naar Liverpool. “Ik zeg het bijna elke keer: het zal een kwestie van dagen zijn. Dat verwacht ik nu ook. Bij dit soort dingen is even wat meer nodig dan bij de boodschappen die je van je lijstje afvinkt. Alles moet uitgewerkt worden en daar zitten nog wat dingetjes aan vast. Die combinatie zorgt ervoor dat er nog niets gecommuniceerd is, maar maak je geen zorgen.”

