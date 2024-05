Kieft benadrukt: ‘Dan blijft het een gok om Brian Brobbey op te halen bij Ajax’

Wim Kieft constateert dat Brian Brobbey de nodige potentie heeft. De voormalig aanvaller benadrukt aan de andere kant dat de spits van Ajax redelijk blessuregevoelig is, waardoor het afwachten is of Brobbey de stap naar een Europese topcompetitie wel aankan.

"Hij heeft de explosiviteit en snelheid van Memphis Depay. Mits fit is Depay de beste Nederlandse spits", concludeert Kieft vrijdag in zijn wekelijkse column voor De Telegraaf.

"Brobbey speelt vaak noodgedwongen met de handrem erop omdat continu het gevaar op blessures loert. Je moet je dan ook afvragen of hij op een hoger niveau in een topvijf competitie, waar fysiek meer wordt gevraagd en de duels intenser zijn een seizoen lang overeind blijft", deelt Kieft zijn bedenkingen rondom Brobbey.

"Zolang Brobbey geen compleet seizoen blessurevrij in de top van de Eredivisie heeft gespeeld, blijft het voor buitenlandse topclubs een gok om hem op te halen bij Ajax", voegt de voormalig spits van de Amsterdamse club daaraan toe.

Kieft weet echter ook dat de kapitaalkrachtige clubs in de Premier League risico's durven te nemen op financieel gebied. "Hoewel je zeker in Engeland clubs hebt die fluitend 35 miljoen euro op tafel leggen voor een spits. Ze hebben dan net 200 miljoen euro aan televisiegeld opgestreken en durven een gokje te wagen. Wie weet wordt zo’n Nederlandse topscorer wel een succes."

Oranje

De columnist betrekt het Nederlands elftal in de discussie rondom Brobbey. "Voor Oranje is die spitsendroogte een probleem zolang Depay in de lappenmand zit. Ga maar na: De Jong is niet beschikbaar, Brobbey relatief veel geblesseerd en Pavlidis en Gimenez zijn buitenlanders."

Brobbey is in beeld bij bondscoach Ronald Koeman, die op korte termijn zijn definitieve EK-selectie wereldkundig maakt. De spits van Ajax kwam tot dusver tot 28 minuten in het shirt van Oranje, in de met 0-1 gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland van vorig jaar oktober.

