Nieuwe blunder in stadion Roda JC: massaal fluitconcert na instarten liedje

Het is de vraag hoeveel men bij Roda JC Kerkrade heeft geleerd van de fout die stadionspeaker Wim Frijns vorige week maakte. Vrijdagavond zaten duizenden fans van de Limburgse club in het Parkstad Limburg Stadion, om de wedstrijd tegen FC Groningen op grote schermen te volgen. Voorafgaand aan de wedstrijd werd het nummer We Are The Champions ingestart, maar niet iedereen kon dat waarderen.

In het Parkstad Limburg Stadion zijn duizenden fans aanwezig om de wedstrijd op grote schermen te volgen. Als Roda wint of gelijkspeelt, is het zeker van promotie naar de Eredivisie. Als Groningen wint, promoveert die club.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd het nummer We Are The Champions van Queen ingestart, is op beelden van ESPN te zien. Veel fans van Roda konden dat echter niet waarderen en begonnen te fluiten.

Overigens is er wel een mogelijkheid dat Roda vrijdagavond kampioen van de Keuken Kampioen Divisie wordt. Daarvoor moet het zelf winnen, en moet koploper Willem II thuis punten laten liggen tegen Telstar.

Stadionspeaker

Vorige week kwam Roda ook al in het nieuws, door een fout van de stadionspeaker na de wedstrijd tegen SC Cambuur. Roda won dat duel met 2-0, en als Groningen zou verliezen van Telstar, was de ploeg uit Kerkrade al zeker van promotie.

De teleurstelling was groot in het Parkstad Limburg Stadion toen Groningen vlak voor tijd de 1-1 maakte. Niet veel later riep de stadionspeaker echter dat Telstar op 2-1 was gekomen.

Dat leidde tot grote vreugdetaferelen: veel supporters betraden het veld en vierden feest met de fans. De teleurstelling was derhalve groot toen bleek dat de informatie van de stadionspeaker helemaal niet klopte: het was 1-1 gebleven bij Telstar - Groningen.

