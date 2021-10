FC Utrecht stunt dankzij Paes en Warmerdam met zege op Ajax

Zondag, 3 oktober 2021 om 16:23 • Chris Meijer • Laatste update: 16:47

Ajax heeft zondagmiddag zijn eerste Eredivisie-nederlaag sinds 5 december 2020 (destijds 1-2 tegen FC Twente) geleden. FC Utrecht was dankzij een doelpunt van Django Warmerdam én de uitblinkende doelman Maarten Paes met 0-1 te sterk voor de Amsterdammers. Door de eerste competitienederlaag van Ajax passeert Feyenoord op basis van verliespunten op de ranglijst: de Rotterdammers gaan later op de middag op bezoek bij Vitesse en hebben nog een inhaalwedstrijd tegen Heracles Almelo tegoed. Ook PSV kan bij een zege op Sparta Rotterdam tot op één punt van Ajax komen. FC Utrecht stijgt tegelijkertijd voorlopig naar de tweede plaats in de Eredivisie.

Bij Ajax waren er voor het duel met FC Utrecht twee wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de met 2-0 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Besiktas. Nicolás Tagliafico en David Neres vervingen Daley Blind en Antony. Bij FC Utrecht was Quinten Timber - die afkomstig is van Ajax en tegenover tweelingbroer Jurriën had kunnen staan - de meest opvallende afwezige in de basiself. De beste kansen waren in de beginfase voor Ajax: een schot van Neres werd geblokt, terwijl Sébastien Haller in kansrijke positie over schoot.

???? Dankzij deze geweldige reddingen van @fcutrecht-keeper Maarten Paes staat het nog steeds 0-0, gaat één van de ploegen nog winnen? ?? ESPN 2 #?? #ajautr pic.twitter.com/cjfPCygW2s — ESPN NL (@ESPNnl) October 3, 2021

Het eerste gevaar van FC Utrecht kwam voort uit een slippertje van Ryan Gravenberch, maar doelman Remko Pasveer was tijdig zijn doel uit voor Anastasios Douvikas kon profiteren. De mogelijkheden waren in het restant van de eerste helft schaars, tot Steven Berghuis vier minuten voor rust Paes tot een uitstekende redding dwong. De doelman van FC Utrecht was na 52 minuten spelen ook de sta-in-de-weg bij de eerste kans van de tweede helft, toen Noussair Mazraoui opdook voor zijn neus.

Het beste werk van Paes in het begin van de tweede helft viel echter enkele minuten later te noteren. De sluitpost redde tot drie keer toe: op twee pogingen van Haller en een inzet van Dusan Tadic. Op dat moment stond er al een driedubbele wissel klaar aan de kant van Ajax. Blind, Antony en Davy Klaassen kwamen binnen het veld als vervangers van Tagliafico, Neres en Gravenberch. Ook FC Utrecht wisselde: Quinten Timber werd met Mimoun Mahi voor Sander van de Streek en Moussa Sylla ingebracht.

?? @fcutrecht komt op voorsprong in Amsterdam, dankzij deze knal van Django Warmerdam! Kan Utrecht het volhouden met nog een paar minuten te gaan? ?? ESPN 2 #?? #ajautr pic.twitter.com/hc1dumvxFm — ESPN NL (@ESPNnl) October 3, 2021

Invaller Klaassen kreeg vrijwel direct een goede kans, maar zag zijn kopbal net over de lat op de dak van het doel eindigen. FC Utrecht probeerde gaandeweg de tweede helft het spel van Ajax zoveel mogelijk te ontregelen, iets dat bijvoorbeeld Paes op een gele kaart voor tijdrekken kwam te staan. Met Mohamed Daramy als vervanger van Haller zocht Ajax in de slotfase nadrukkelijk naar een winnend doelpunt. De openingstreffer viel met nog een kwartier te spelen echter aan de andere kant.

FC Utrecht profiteerde van de ruimte in de omschakeling en uitgerekend Quinten Timber bracht Warmerdam in stelling. De voormalig jeugdspeler van Ajax passeerde met een droge knal in de verre hoek Pasveer. Daramy, Klaassen en Antony kregen daarna nog wel mogelijkheden, maar de gelijkmaker leverde dat niet op. Mede daardoor kon Ajax de opgelopen schade niet meer repareren tijdens het slotoffensief. Ongeacht de afloop van Vitesse - Feyenoord blijft Ajax met negentien punten uit acht wedstrijden nog koploper, al kunnen de Rotterdammers bij een zege in Arnhem wel tot op één punt naderen. Feyenoord heeft bovendien nog een inhaalwedstrijd tegoed. Ook PSV kan de achterstand op Ajax verkleinen tot op één punt. FC Utrecht is na de zege in de Johan Cruijff ArenA voorlopig met zeventien punten de nummer twee van de Eredivisie.