Veelbesproken actie van Davy Klaassen voor gemiste penalty gaat viraal

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Internazionale-middenvelder Davy Klaassen, die online veel reacties krijgt over zijn gemiste strafschop tegen Atlético Madrid.

De heenwedstrijd tussen Inter en Atlético eindigde in een 1-0 overwinning voor de Italianen, waarna de Madrilenen woensdag tijdens de return in eigen huis met 2-1 te sterk waren. Zodoende kwam het op strafschoppen aan om te bepalen welke club zich zou plaatsen voor de kwartfinale van de Champions League.

Klaassen werd tien minuten voor het einde van de verlenging, speciaal voor de strafschoppenserie, ingebracht door trainer Simone Inzaghi. De 31-jarige Oranje-international zag zijn strafschop gekeerd worden door Atlético-doelman Jan Oblak. Hoewel de penalty van spits Lautaro Martínez een stuk slechter werd ingeschoten, gaat het op social media vooral over de strafschop van Klaassen.

Dat alles heeft te maken met de aanloop van Klaassen. Al voor de middenvelder de bal schoot, schudde hij opzichtig met zijn hoofd. Supporters wereldwijd vragen zich op X af waarom de rechtspoot dat deed. De reacties onder zijn laatste foto op Instagram kan Klaassen beter overslaan, daar de supporters van Inter zich behoorlijk laten gaan onder het kiekje dat twee weken geleden is geplaatst.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties