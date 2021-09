Barcelona gaat hard af tegen Benfica en vergroot zorgen van Koeman

Woensdag, 29 september 2021 om 22:51 • Jeroen van Poppel

Barcelona heeft woensdagavond ook zijn tweede groepswedstrijd in de Champions League verloren. De ploeg van Ronald Koeman sprong op bezoek bij Benfica slordig om met de gecreëerde kansen, terwijl de Portugezen juist effectief counterden: 3-0. De druk op Koeman zal na het slechte resultaat verder toenemen. Barcelona staat puntloos onderaan in Groep E, terwijl Benfica de tweede plek bezet met vier punten. Bayern München won het andere duel in de poule van Dynamo Kiev (5-0) en staat bovenaan met zes.

Koeman besloot om in Lissabon terug te keren naar de 5-3-2-formatie, die Barça voor het laatst had gehanteerd in de wedstrijd tegen Bayern München. Sergi Roberto keerde terug van ziekte en speelde rechtsback, terwijl Frenkie de Jong en Pedri op het middenveld plaatsnamen samen met Sergio Busquets. Voorin vormden Memphis Depay en Luuk de Jong net als tegen Bayern het spitsenkoppel.

"Wat doet Luuk de Jong nou?" ??

De spits krijgt een grote kans om Barça weer naast Benfica te zetten maar mist ?? #ZiggoSport #UCL #BENBAR pic.twitter.com/1qg93s4T9F — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 29, 2021

Al in de derde minuut kwam Barcelona op achterstand door een vlijmscherpe counter van Benfica. Darwin Núñez dribbelde vanaf links naar binnen het strafschopgebied in en kon niet worden afgestopt door Eric García, waarna de linkerspits in de korte hoek raak schoot: 1-0. Barça kreeg snel een enorme kans op de gelijkmaker, toen Frenkie de Jong doorbrak en de bal breed legde op Luuk de Jong. De spits leek de bal in het lege doel te kunnen schuiven, maar had buiten de sliding van verdediger Lucas Verissimo gerekend.

Barcelona bleef de aanval zoeken en Pedri schoot vanaf de van het strafschopgebied rakelings naast. Depay werd even later gelanceerd door een goede pass van Frenkie de Jong, maar de spits stuitte met links op de sliding van Verissimo. Koeman haalde Frenkie de Jong na een half uur naar de verdediging. Gerard Piqué, die al geel had en goed weg kwam bij een tweede overtreding, werd op dat moment naar de kant gehaald en vervangen door middenvelder Gavi.

Het wordt pijnlijker en pijnlijker... ??

Dest veroorzaakt een pingel, Darwin maakt zijn tweede ????



En Koeman? Die weet hoe laat het is.. ??#ZiggoSport #UCL #BENBAR pic.twitter.com/5UU4W2OJ0W — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 29, 2021

Benfica had zes minuten na rust zijn voorsprong kunnen vergroten, toen Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen onnodig ver zijn doel uit kwam en zich liet passeren door Núñez. De aanvaller mikte vervolgens van grote afstand op de paal. Aan de overzijde wist Luuk de Jong een bal op aangeven van Ronald Araújo op miraculeuze wijze van dichtbij niet binnen te lopen, al had de eventuele treffer sowieso niet geteld vanwege buitenspel in de aanloop.

Koeman bracht Nico González, Philippe Coutinho en Ansu Fati in de hoop een gelijkmaker te forceren, maar kreeg een minuut later het deksel op de neus. João Mário stuitte na een een-twee met Roman Yaremchuk op Ter Stegen, waarna Rafa Silva profiteerde door de rebound schitterend met buitenkant rechts in het dak van het doel te schieten: 2-0. Het werd nog erger voor Barcelona, toen Dest een kopbal van Gilberto tegen de arm kreeg en een penalty veroorzaakte. Die werd door Núñez binnengeschoven: 3-0. Barcelona moest in de slotfase met tien man verder, toen García het lichaam van Gonçalo Ramos vastgreep en zijn tweede gele kaart ontving.