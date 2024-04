PSV is officieus landskampioen na grootste uitzege ooit in clubgeschiedenis: 0-8

PSV is officieus kampioen van Nederland. Op bezoek bij sc Heerenveen boekte de ploeg van trainer Peter Bosz zijn grootste uitoverwinning in de Eredivisie ooit in de clubgeschiedenis: 0-8. Met nog drie wedstrijden te gaan genieten de Eindhovenaren een voorsprong van negen punten op naaste achtervolger Feyenoord, terwijl PSV op dit moment een veel beter doelsaldo heeft (+32 ten opzichte van de Rotterdammers). Alleen theoretisch zou de ploeg van trainer Arne Slot nog een landstitel voor PSV kunnen voorkomen.

PSV schoot donderdagavond werkelijk uit de startblokken. Na ongelukkig balverlies van Thom Haye in de zevende speelminuut nam PSV razendsnel over. Via onder meer Malik Tillman belandde de bal bij Guus Til, die direct de 0-1 aantekende. Twee minuten later scoorde Tillman zelf.

Jordan Teze had vanaf rechts een volmaakte voorzet in huis bij de tweede paal, waar Tillman van dichtbij binnenknikte: 0-2. De 0-3 kwam eveneens op naam van Tillman. Hij belandde zittend op de achterlijn en manoeuvreerde de bal op opmerkelijke wijze tóch over de doellijn: 0-3.

Het was overigens niet de snelste 0-3 voorsprong ooit in een uitwedstrijd voor PSV, meldde Opta. Eén keer eerder maakten de Eindhovenaren sneller drie treffers. In 1982 gaf het scorebord tegen MVV Maastricht al na vijf speelminuten een 0-3 tussenstand aan. Na een gemiste kans van Luuk de Jong en een kopbal op de paal van André Ramalho vond PSV na een half uur spelen alsnog de 0-4. Wederom was het Til die van dichtbij de bal binnenwerkte.

Het vijfde doelpunt, dat op slag van het rustsignaal viel, was er een met een bijzonder randje. De bal belandde op de rand van de zestien voor de voeten van Veerman, die de bal vervolgens met links op karakteristieke wijze binnenschoof: 0-5. Het was de honderdste Eredivisie-treffer van het seizoen voor de Eindhovenaren. Veerman weigerde zelf te juichen, maar PSV ontving luid applaus van het Heerenveen-publiek.

De Friezen begonnen sterker aan de tweede helft en Patrik Wålemark dacht in de 49ste speelminuut een eretreffer te maken, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Vervolgens was Bakayoko tweemaal aan zet. Eerst plaatste de buitenspeler van PSV een hard schot op de lat, maar zijn tweede poging enkele minuten later vloog wel op fenomenale wijze binnen: 0-6.

Na een meer terughoudende fase van PSV profiteerde De Jong in de zeventigste minuut wederom van een fout in de Heerenveen-defensie. Espen van Ee leverde de bal plotseling in bij Veerman, die direct doorspeelde naar De Jong. De spits maakte geen fout: 0-7. De 0-8 kwam op naam van invaller Patrick van Aanholt. Het duel eindigde overigens met een trieste, tijdelijke staking: PSV-fans gooiden vuurwerk op het veld.

