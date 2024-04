PSV neemt met 6-0 zege voorschot op de landstitel; Luuk de Jong is nu topscorer

PSV heeft zaterdag een zeer comfortabele zege geboekt in de Eredivisie. In eigen huis was de ploeg van trainer Peter Bosz veel te sterk voor hekkensluiter Vitesse: 6-0. Luuk de Jong was tweemaal trefzeker en is met 26 goals de nieuwe topscorer van de Eredivisie. Verder kwamen ook Johan Bakayoko, Malik Tillman, André Ramalho en Hirving Lozano tot scoren.

Walter Benítez stond onder de lat bij PSV, dat met vier verdedigers aantrad: Jordan Teze, Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. Op het middenveld werd nummer 10 Guus Til in zijn rug gesteund door Joey Veerman en Jerdy Schouten. Spits De Jong werd geflankeerd door Bakayoko (rechts) en Tillman (links).

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Vanaf het eerste fluitsignaal nam PSV het initiatief in de wedstrijd. Hoewel Vitesse relatief lang stand kon houden, kon een treffer van De Jong in de 28ste speelminuut niet voorkomen worden. Na een één-tweetje tussen Til en Bakayoko belandde de bal met enige fortuin bij De Jong, die in alle vrijheid de 1-0 kon aantekenen.

Daarmee was het verzet van Vitesse ook direct gebroken, want binnen twee minuten werd de score al verdubbeld. Na een carambole voor het vijandige doel - De Jong kopte op doelman Eloy Room en Til raakte de paal - slaagde Tillman erin van dichtbij de 2-0 te maken.

Nog voor rust viel ook de derde treffer. Veerman bereikte uit een hoekschop de volledig vrijgelaten Ramalho, die bij de tweede paal de 3-0 binnenkopte. Op slag van het rustsignaal werd Tillman onderuit geduwd in de zestien, maar arbiter Jeroen Manschot weigerde een strafschop toe te kennen.

Acht minuten na rust bouwde PSV de comfortabele voorsprong nog verder uit. De Jong legde de bal terug op Bakayoko, die in de korte hoek raak schoot: 4-0. Na het vierde doelpunt nam PSV gas terug en voerde Bosz meerdere wissels door.

Het lukte de Eindhovenaren nog wel om te scoren. Halverwege de tweede helft tekende De Jong zijn tweede treffer van de middag aan door een voorzet op maat van Teze genadeloos binnen te koppen: 5-0. In de blessuretijd zette invaller Lozano de eindstand op het scorebord: 6-0.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties