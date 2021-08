Ajax presenteert derde shirt en brengt officieel ode aan Bob Marley

Vrijdag, 20 augustus 2021 om 10:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:33

Ajax heeft zijn derde shirt bevestigd. Het shirt van de Amsterdammers vormt een eerbetoon aan Bob Marley en zijn nummer Three Little Birds, dat geregeld in de Johan Cruijff ArenA te horen is. Het gaat om een zwart shirt, met rode, groene en gele accenten op de mouwen, rond de kraag en rond het clublogo. Het tenue geldt als tweede tenue voor Europese wedstrijden, naast het thuistenue.

Het shirt lekte in december al uit via het Twitter-account @hendocfc, dat zich baseerde op informatie uit een catalogus en schreef dat het zeventig procent zeker was dat het derde tenue er zo uit zou komen te zien. Dat dit inderdaad het derde shirt wordt van Ajax wordt nu bevestigd door de club uit Amsterdam. "Ik ben diep geroerd dat Ajax Three Little Birds heeft omarmd als eigen lied", vertelt dochter Cedella Marley tegenover Ajax. "Verhalen als deze raken me in mijn hart en laten zien hoe krachtig liedjes kunnen zijn. Voetbal was alles voor mijn vader. Om met zijn woorden te spreken: voetbal is vrijheid."

Rise up this mornin’, smile with the rising sun. Introducing our new 21/22 third jersey, inspired by our collective love for @BobMarley and his Three Little Birds. pic.twitter.com/YiPUS7AR19 — AFC Ajax (@AFCAjax) August 20, 2021

Volgens De Telegraaf ging er aan het ontwerp van het shirt een jarenlange voorbereiding vooraf. De strepen van kledingsponsor Adidas op de schouders zijn in het groen, geel en rood. Net onder de kraag is een subtiele verwijzing naar het wereldberoemde lied zichtbaar in de vorm van drie kleine vogeltjes die rusten op de Amsterdamse Andreas kruisen. In tegenstelling tot het eerdere gelekte shirt heeft dit shirt een v-hals. Dat het shirt in trek is bij de Ajax-fans bleek vrijdagochtend al snel, toen er een wachtrij ontstond om toegang te krijgen tot de webshop.

De liefde tussen Ajax en Bob Marley vindt zijn oorsprong in 2008, toen fans na een oefenduel met Cardiff City in het gastenvak moesten blijven zitten op advies van de stadionspeaker. Laatstgenoemde zette vervolgens het bekende Three Little Birds op, wat vervolgens niet meer verdween uit de Johan Cruijff ArenA. Bob Marley en zijn nummer werden in de armen gesloten door de Ajax-supporters onder het motto cause every little thing is gonna be alright.