Ajax deelt uitstekend nieuws over Brobbey, Henderson en Berghuis

Uitstekend nieuws voor Ajax uit de ziekenboeg. Jordan Henderson en Steven Berghuis keren terug in de wedstrijdselectie voor het duel met FC Volendam, zo melden de Amsterdammers. Daarnaast heeft Brian Brobbey volledig meegetraind en is ook de spits inzetbaar voor de wedstrijd tegen de nummer zeventien van de Eredivisie.

Henderson maakte zijn laatste minuten tijdens het duel met Sparta Rotterdam, op 17 maart. De Engelsman viel op Spangen uit met een hamstringblessure en kon daardoor niet in actie komen voor de nationale ploeg. Zijn rentree bij Ajax liet ook even op zich wachten, maar zondag zitten de eerste minuten sinds lange tijd er weer aan te komen voor de routinier.

"Ik had last van mijn hamstring in de wedstrijd tegen Sparta", blikt de winteraanwinst terug op de clubwebsite. "Ik ging van het veld af, maar het werd niet beter. Ik probeerde door te gaan, maar het zat niet goed. Dus ik moest een paar weken rust nemen om het te laten herstellen. De afgelopen twee weken trainde ik met het team, wat goed is om weer helemaal fit te worden. Ik voel me nu goed, dus hopelijk kan dat de komende weken zo blijven."

Henderson revalideerde gedeeltelijk in Engeland, wat hier en daar wat verbaasde reacties opleverde. De middenvelder verklaart waarom hij daarvoor opteerde. "Deels omdat ik ook al wat revalidatie had gedaan bij het nationale team. Zij hadden mijn blessure goed gezien, want na de wedstrijd tegen Sparta ging ik gelijk daarheen. Dus het was logisch dat ze er daar verder mee gingen", aldus de middenvelder.

"Vervolgens kwam ik terug en maakte het hier af. Het was de goede keuze, zodat ik zo snel mogelijk weer kan spelen. Ik voel me nu goed en moet gewoon iets meer wedstrijden spelen en het seizoen sterk eindigen." Henderson vertelt dat hij veel aan Berghuis heeft gehad. "We kunnen het goed met elkaar vinden. Veel van de jongens hier zijn best wel jong. Wij hebben wat meer dezelfde leeftijd, dus dat helpt denk ik. Sinds ik hier ben heeft Berghuis mij heel goed geholpen om mijn draai te vinden en om mij hier thuis te laten voelen."

Berghuis en Brobbey

Met Berghuis terug in de selectie heeft trainer John van 't Schip er een welkome optie bij in de voorhoede. De rechtsbuiten annex aanvallende middenvelder kampte de laatste tijd met diverse blessures, waardoor hij voor het laatst op 22 februari in actie kwam, uit tegen FK Bodø/Glimt (1-2). Berghuis leek medio maart klaar voor zijn rentree na een knieblessure, maar nog voor zijn rentree liep hij een rugkwetsuur op.

Een andere meevaller voor Van 't Schip is dat Brobbey 'gewoon' inzetbaar is. De spits viel tegen Excelsior op slag van rust uit en werd vervangen door Chuba Akpom. Het was onzeker of Brobbey Volendam-thuis zou halen, maar de sterkhouder is er gewoon bij. Aanvoerder Steven Bergwijn en Benjamin Tahirovic zijn wegens een schorsing niet inzetbaar. Kristian Hlynsson is nog niet fit genoeg.

