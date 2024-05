Verweij denkt dat Nederlander in beeld komt bij Ajax: ‘Er is veel enthousiasme’

Mike Verweij verwacht dat er op korte termijn duidelijkheid komt over de in te vullen trainerspositie bij Ajax. Door de naam van Erik ten Hag kan een streep worden gezet. Graham Potter is nog altijd topkandidaat, maar toch kijken de Amsterdammers voorzichtig verder.

De Telegraaf was er de afgelopen weken zeker van dat Ten Hag de eerste keus was binnen de clubleiding van de Amsterdammers. De Nederlandse oefenmeester blijft volgens The Athletic echter aan als manager bij Manchester United.

“Dat Ten Hag niet wordt ontslagen is een beetje uit nood geboren, want ook Manchester weet niet heel goed wie ze daar neer moeten zetten”, zegt Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. “Er moet daar ook een hele hoop gebeuren in de selectie.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Voor Ajax blijven er daardoor nog twee opties op de shortlist over: de clubloze Potter en OGC Nice-trainer Francesco Farioli. Toch wordt er volgens Verweij al voorzichtig naar andere kandidaten gekeken. “Ik ben benieuwd en denk dat er over een paar dagen knopen doorgehakt gaan worden.”

De journalist laat weten dat men bij Ajax momenteel op meerdere borden aan het schaken is. Presentator Pim Sedee vraagt vervolgens of Frank de Boer mogelijk in beeld komt. “Dat is nooit serieus geweest”, reageert Verweij, die wel denkt dat Marcel Keizer mogelijk een optie wordt.

“Ik heb hier in de podcast al eens eerder geroepen dat binnen Ajax heel veel mensen enthousiast zijn over Marcel Keizer, die geen eerlijke kans heeft gehad”, zegt Verweij. “Ook omdat hij niet gesteund werd door Overmars. De keuze voor Keizer werd destijds gemaakt door Edwin van der Sar en Dennis Bergkamp.”

“Overmars had in oktober 2017 eigenlijk al de beslissing genomen dat Keizer ontslagen zou worden, maar toen won Ajax met 0-4 uit bij sc Heerenveen en daarna verloor Keizer voorlopig niet meer. Na de bekernederlaag tegen FC Twente in december vloog hij er uiteindelijk alsnog uit.”

Verweij denkt dat Keizer uiteindelijk in beeld zou kunnen komen om opnieuw trainer van Ajax te worden. “Ook omdat mensen vinden dat hij zoveel pech heeft gehad met het noodlot dat toesloeg rondom Abdelhak Nouri. Daar heeft hij toen heel goed mee gedeald, maar in Nice en Noorwegen vloog Ajax uit de Champions en Europa League, waardoor het geen Europees voetbal speelde. Toen was de toon voor dat seizoen eigenlijk al gezet.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties