Fabrizio Romano: Eerste club legt direct contact met Lionel Messi

Donderdag, 5 augustus 2021 om 23:57 • Chris Meijer • Laatste update: 00:29

Paris Saint-Germain heeft de eerste contacten met Lionel Messi gelegd, zo weten transferexperts Gianluca Di Marzio en Fabrizio Romano en het Franse RMC Sport te melden. Barcelona maakte eerder op de dag wereldkundig dat de wegen met de 34-jarige aanvaller definitief scheiden, omdat een contractverlenging ondanks een akkoord om ‘financiële redenen’ niet kon worden afgerond. Sport schoof PSG direct al naar voren als de voornaamste gegadigde om Messi nu binnen te halen en volgens Di Marzio hebben les Parisiens dus ook al de eerste contacten gelegd.

PSG heeft al een jaar goede hoop op de komst van Messi. De Argentijnse aanvaller stuurde een jaar geleden al aan op een vertrek bij Barcelona en ook toen lag de Franse topclub al op de loer, maar de Catalanen hielden Messi aan zijn doorlopende contract. Die verbintenis is nu afgelopen en PSG houdt de situatie van Messi deze zomer nauwlettend in de gaten. Nu lijkt het moment gekomen waarop PSG kan toeslaan, daar Messi tot nu alle aanbiedingen naast zich neerlegde om verder te gaan bij Barcelona. Spaanse media meldden dat Messi 'in shock was' nadat bleek dat hij geen nieuw contract kon tekenen bij Barcelona.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Messi keerde deze week terug in Barcelona in de veronderstelling dat er een akkoord zou komen over een nieuw contract. Barcelona schreef in een statement dat er een akkoord lag over een nieuwe verbintenis en dat beide partijen graag met elkaar doorwilden, maar dat de contractverlenging door de regels van LaLiga niet kon worden afgerond. Dat hij geen nieuw contract zou ondertekenen, had Messi zelf absoluut niet verwacht.

Waar Sport schreef dat het een kwestie van dagen zou zijn voor PSG zich bij Messi zou melden, stellen Romano en Di Marzio dat les Parisiens al de eerste contacten hebben gelegd. Sky Italia voegt daar de verwachting aan toe dat de gesprekken tussen Messi en PSG snel zullen intensiveren. Messi zou zelf weer graag met Neymar willen spelen en volgens Di Marzio is er de afgelopen jaren op initiatief van de Argentijn geprobeerd om hem terug te halen naar Barcelona.

PSG is bovendien een van de weinige clubs die aan de financiële eisen van Messi kan voldoen, terwijl er in Parijs ook een interessant sportief perspectief kan worden geschetst. Volgens RMC Sport moeten er wel eerst enkele spelers verkocht worden, alvorens PSG Messi kan binnenhalen. Direct na het nieuws over de breuk tussen Messi en Barcelona werd Manchester City ook genoemd als gegadigde, maar volgens de meest recente berichten is de regerend kampioen van Engeland vooralsnog geen optie. The Citizens presenteerden donderdagavond Jack Grealish, die voor 117 miljoen euro wordt overgenomen van Aston Villa. Manchester City is ook nog nadrukkelijk in de markt voor Harry Kane en moeten daar veel geld voor uittrekken.