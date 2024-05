Sergiño Dest vertrekt uit Eindhoven: PSV licht koopoptie niet

Sergiño Dest lijkt PSV te gaan verlaten, zo melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad donderdagavond. Het besluit komt vanuit de Eindhovenaren, zo klinkt het. PSV had een koopoptie, maar de club gaat die, zo hebben alle betrokken partijen overlegd, naar alle waarschijnlijkheid niet lichten.

Dest is op dit moment in de Verenigde Staten, waar hij geopereerd gaat worden aan zijn knie. Daarna gaat hij normaal gesproken per 1 juli weer terug naar Barcelona, waar hij verder zal revalideren.

De kans is groot dat hij zijn contract in Barcelona gaat uitdienen, al kan hij vanaf de komende winterse transferperiode weer vrij onderhandelen met andere clubs, waaronder PSV.

PSV zou graag met hem doorgaan, maar op dit moment hebben alle partijen besloten dat het de beste oplossing is om de koopoptie niet te lichten. Mocht Dest, die herstelt van een kruisbandblessure, al voor de start van de tweede seizoenshelft fit zijn, dan zouden de Eindhovenaren zich opnieuw kunnen melden.

In Barcelona beschikt Dest nog over een contract dat hem tot medio 2025 aan de club verbindt. In Catalonië krijgt hij volgens de berichtgeving ‘een fors salaris’, dus het lijkt logisch dat hij zijn contract gaat uitdienen.

De Eindhovenaren moesten circa tien tot elf miljoen euro betalen om hem nu al onder contract te krijgen, maar dat is in combinatie met het gewenste salaris niet haalbaar, zo luidt de conclusie.

"PSV was tot vlak voor de blessure van Dest volop in overleg met de Spanjaarden en het management van de speler om hem per direct over te nemen. Zijn kniekwetsuur heeft de druk van die situatie gehaald", zo schrijft het ED.

