Speler zakt in elkaar en wordt gereanimeerd: finale Achilles Veen-GOES gestaakt

De districtsbekerfinale van Zuid I tussen Achilles Veen en GOES is donderdag gestaakt, zo meldt onder meer het Algemeen Dagblad. Achilles Veen-middenvelder Nikki Baggerman (26) ging in de 26ste minuut plotseling naar de grond en moest direct gereanimeerd worden.

Op de foto van Gerald van Zanten (zie boven) is te zien dat de spelers direct in een kring om het slachtoffer gingen staan. Langs de lijn stonden volgens de berichtgeving zeker 200 toeschouwers.

Baggerman werd gereanimeerd op het veld en hij werd later in de ambulance verder gereanimeerd. De ziekenwagen was razendsnel ter plekke en ook de traumahelikopter was aanwezig.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Al snel kwam het goede bericht van de stadionspeaker dat hij bij kennis was. Hoewel de traumahelikopter wel op het veld landde, werd Baggerman met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Na overleg tussen de betrokken partijen werd duidelijk dat de wedstrijd niet uitgespeeld zou worden. Achilles Veen, dat in de 26ste minuut al 2-0 voor stond, was bereid de finale af te maken, maar GOES vond dat het ‘plezier’ weg was. Het duel werd gestaakt.

Hoe het donderdagavond met Baggerman gaat is vooralsnog onduidelijk. Ook is het nog niet helder wanneer de finale uitgespeeld zal worden.

Aanvoerder Baggerman speelde in het verleden onder meer voor RKC Waalwijk. Nadien kwam hij uit voor FC Dordrecht, waarna hij in januari 2022 de overstap maakte naar Achilles Veen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties