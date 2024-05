Graham Potter wordt zeker niet de nieuwe trainer van Ajax

Graham Potter zal komend seizoen definitief niet aan het roer staan bij Ajax, zo maakt the Athletic donderdagavond bekend. Het zag er al naar uit dat een samenwerking tussen de Amsterdammers en de Engelse coach een lastig verhaal zou worden. Nu is de optie Potter definitief van de baan.

Al geruime tijd was Ajax in gesprek met de Engelsman. Potter reisde zelfs af naar Nederland om gesprekken te voeren met de leiding van de Amsterdamse club, maar tot een akkoord kwamen beide partijen niet.

Potter was beschikbaar sinds hij Chelsea in april 2023 verliet. Het is bekend dat hij onder de indruk was van de Amsterdamse club, maar hij vindt dat het project op dit moment ‘niet geschikt voor hem is’, zo klinkt het.

Na Chelsea zijn er meerdere opties op zijn pad gekomen, maar Potter wil alle opties rustig beoordelen voordat hij terugkeert naar de dug-out.

Ajax heeft al een B-plan klaarliggen, zo meldde het Algemeen Dagblad woensdag. Francesco Farioli wordt gezien als een minder ervaren maar goedkoper alternatief.

“De clubleiding raakte in de afgelopen weken steeds verder overtuigd van de pas 35-jarige maar inhoudelijk sterke Italiaan, over wie binnen Ajax minder twijfels bestaan om een deal te bereiken”, schreef het AD.

Er is een reële kans dat de huidige nummer vijf van de Eredivisie dus in zee gaat met Farioli. De Italiaan is momenteel in dienst van OGC Nice, waar hij sinds juli vorig jaar voor de groep staat.

