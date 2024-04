Messi is goud waard voor Inter Miami met dubbelslag en assist op Busquets

Lionel Messi was in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw van grote waarde voor Inter Miami. De Argentijnse spelmaker (36) scoorde tweemaal en gaf tevens een assist. Hierdoor won de ambitieuze club uit Florida in de Major League Soccer met 3-1 van Nashville SC.

Inter Miami kende een start om snel te vergeten in het eigen Lockhart Stadium. Franco Negri tekende in de tweede minuut namelijk voor een eigen doelpunt: 0-1. De thuisclub kwam de klap snel te boven en trok de stand slechts tien minuten later gelijk.

Messi stuitte eerst nog op Nashville-doelman Elliot Panicco, maar kreeg een tweede kans toen Luis Suárez hem bediende. De routinier gleed de bal vervolgens binnen: 1-1. Enkele minuten voor rust nam Messi een hoekschop, waarna Sergio Busquets al koppend zijn eerste doelpunt in dienst van Inter Miami liet noteren: 2-1.

It had to be him. Messi with his sixth goal in six matches to pull @InterMiamiCF level! pic.twitter.com/DjFaFEQxY1 — Major League Soccer (@MLS) April 20, 2024

Het duurde na rust lang voordat Inter Miami de overwinning definitief naar zich toetrok. Hierdoor hield Nashville hoop, maar dat resulteerde niet in de gelijkmaker. Het was Messi die in de 81ste minuut een strafschop benutte en zo de eindstand in Miami op 3-1 bepaalde.

Een geslaagde wedstrijd dus voor Messi, die nu op zeven goals en drie assists in zes wedstrijden in de Major League Soccer staat dit seizoen. Mede hierdoor gaat Inter Miami aan kop in de Eastern Conference van de Amerikaanse competitie.

Inter Miami vervolgt het seizoen volgende week zondag met een uitwedstrijd tegen New England Revolution. Een week later komt nummer twee New York Red Bulls op bezoek in het Lockhart Stadium.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties