Lionel Messi scoort direct weer, maar ziet ex-Feyenoorder roet in eten gooien

Lionel Messi heeft zaterdagnacht direct weer zijn waarde bewezen voor Inter Miami. De 36-jarige steraanvaller keerde terug van een blessure, en tekende voor de 1-1 in het duel met Colorado Rapids (2-2). Dat betekende Messi's vierde goal in deze MLS-campagne. De Argentijn begon overigens net als zijn maatjes Luis Suárez, Sergio Busquets en Jordi Alba op de bank.

Inter Miami had het maar lastig zonder Messi. La Pulga deed begin maart voor het laatst mee, en sindsdien won de club maar een van de vijf wedstrijden. Zondagnacht dacht Gerardo Martino het ook wel zonder Messi aan de aftrap te kunnen. Net als Alba, Suárez en Busquets begon de achtvoudig Ballon d'Or-winnaar op de bank.

Vanaf daar zag hij hoe Rafael Navarro de score net iets voor rust opende. De Colorado Rapids-aanvaller mocht aanleggen voor een strafschop en liet doelman Drake Callender kansloos met een puik schot in de hoek. Lang konden de Rapids er niet van genieten. Tien minuten na zijn entree was het namelijk tijd voor Messi.

?? Sakatliktan dönen Lionel Messi, gollerine bir yenisini ekledi. pic.twitter.com/imzjB8pP2m — Fanatik (@fanatikcomtr) April 7, 2024

Franco Negri stoomde op en bracht de bal vanaf links richting zestienmetergebied. Daar stond Messi, die niet twijfelde en de bal in één keer richting de hoek stuurde: 1-1. Het was slechts het begin van de inbreng van de Argentijnse routinier. Even later stond hij ook aan de basis van de 2-1.

Messi ontving de bal net iets over de middenlijn en stuurde ploeggenoot David Ruíz weg. De Hondurees trok het leer goed terug richting de strafschopstip, zodat Leonardo Afonso kon afdrukken: 2-1. Tien minuten later besloot trainer Gerardo Martino Alba te brengen. Met de Spanjaard binnen de lijnen verspeelde Inter Miami de maximale score.

Twee minuten voor tijd kreeg Cole Bassett namelijk te veel ruimte van de Miami-defensie. De voormalig Feyenoorder kon inschieten na een pass van Calvin Harris, en deed dat met verve: 2-2. Daardoor verzuimt Inter Miami de koppositie te pakken. The Herons verzamelden tot dusver elf punten dit seizoen, een minder dan zowel LA Galaxy en FC Cincinnati.

Bij Colorado Rapids verscheen naast Bassett ook ex-AZ'er Djordje Mihailovic aan de aftrap. De aanvallende middenvelder stond de gehele wedstrijd op het veld. Inter Miami vervolgt de competitie komende zondag met een uitduel bij Sporting Kansas City.

