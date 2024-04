Lionel Messi niet op WK voor clubteams; Idrissi en Dilrosun mogen dromen

Monterrey was woensdagnacht opnieuw te sterk voor Inter Miami in de kwartfinales van de Concacaf Champions Cup. Nadat het de heenwedstrijd al met 1-2 won, eindigde de return in Mexico in 3-1. Lionel Messi deed ditmaal de volledige wedstrijd mee, gaf een assist, maar ziet door de uitschakeling het WK voor clubteams aan zijn neus voorbijgaan.

Waar Messi de heenwedstrijd in het Chase Stadium moest missen wegens een blessure, was de Argentijnse superster er in Monterrey wel bij. Messi vormde een aanvalsduo met boezemvriend Luis Suárez, terwijl ook FC Barcelona-vrienden Jordi Alba en Sergio Busquets konden rekenen op een basisplaats bij Inter Miami.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Uiteindelijk werd het een dramatische avond voor Inter Miami, die werd ingeluid door doelman Drake Callender. De Amerikaanse sluitpost speelde de bal na een half uur zomaar in de voeten van Brandon Vazquez, die zo eenvoudig kon afronden: 1-0.

Na rust was het Germán Berterame die het mooiste doelpunt van de wedstrijd maakte. De Argentijnse spits schoot de bal genadeloos in de kruising achter Callender: 2-0. Na 64 minuten gooide een kopbal van Jesús Gallardo de wedstrijd definitief op slot: 3-0. Alba werd vervolgens nog van het veld gestuurd nadat hij zijn tweede gele kaart van de wedstrijd ontving.

Uit een heerlijk aangesneden vrije trap van Messi maakte Diego Gómez nog wel de eretreffer voor Inter Miami, dat door de nederlaag een plek in de halve finale van de Concacaf Champions Cup misloopt. De Concacaf Champions Cup is het belangrijkste toernooi voor clubs uit Noord-Amerika, de Caraïben en Centraal-Amerika, daar de winnaar zich plaatst voor het WK voor clubteams.

In de halve finales neemt Monterrey het binnenkort op tegen Columbus Crew, de winnaar van de Major League Soccer. De andere kanshebbers op de eindzege zijn Pachuca en Club América, in een Mexicaans onderonsje.

Voor de in Nederland geboren buitenspelers Javairô Dilrosun (Club América) en Oussama Idrissi (Pachuca) wordt dat een bijzonder tweeluik, daar het aanvallende duo niet lang geleden nog samen de Nederlandse landstitel veroverde met Feyenoord. Op 23 april wordt de Concacaf Champions Cup hervat.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties