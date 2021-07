PSV zal zich niet ‘keihard opstellen’ richting geïnteresseerden voor Ihattaren

Zaterdag, 24 juli 2021 om 08:26

PSV en Mohamed Ihattaren koersen af op een zomers afscheid van elkaar. De negentienjarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler heeft nog een contract tot medio 2022, is voorlopig niet van plan die verbintenis te verlengen en dreigt daardoor over een jaar transfervrij te vertrekken. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat PSV zich daarom ‘niet keihard’ zal opstellen richting geïnteresseerde clubs, al loopt het nog niet storm qua interesse.

PSV kan deze zomer nog een enigszins acceptabel bedrag binnenhalen voor Ihattaren, maar dat zal over een halfjaar anders zijn. De aanvallende middenvelder heeft voorlopig alle aanbiedingen om zijn contract te verlengen naast zich neergelegd en dreigt daardoor over een jaar transfervrij te vertrekken. Om die reden zullen de Eindhovenaren zich ‘niet keihard’ opstellen en Ihattaren bij ‘een redelijk bod een vrijgeleide geven’ wanneer een geïnteresseerde club zich voor hem meldt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het Eindhovens Dagblad schrijft dat wanneer een club zich met een ‘bedrag dat PSV niet helemaal aanstaat’ zal melden, er geprobeerd gaat worden om een hoog doorverkooppercentage te bedingen. In dat geval houdt PSV ‘grip op de transferrechten van Ihattaren’ als hij zijn draai weer bij een nieuwe club weet te vinden. Qua interesse loopt het echter nog niet storm. Napoli informeerde weliswaar bij PSV, maar pakte daarna vooralsnog niet door.

Mocht Ihattaren voor 1 september niet verkocht worden, gaat PSV daarna kijken of hij alsnog wil blijven. De aanvallende middenvelder is fit gearriveerd voor de start van het seizoen, maar dat heeft nog niet geresulteerd in een basisplaats. Trainer Roger Schmidt hield Ihattaren in de met 5-1 gewonnen wedstrijd tegen Galatasaray in de voorronde van de Champions League negentig minuten op de reservebank.

“Waarin hij beter moet worden? Hij moet betrouwbaarder worden. Waarin? Qua tactiek, mentaliteit en motivatie. In álle opzichten dus”, zei Schmidt afgelopen week. Ihattaren brak onder Mark van Bommel door in de hoofdmacht van PSV, maar is sinds de komst van Schmidt uit de basiself verdwenen. In het vorige seizoen kwam hij tot 29 wedstrijden, waarvan 20 als basisspeler en waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 2 assists.