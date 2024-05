Real Madrid schiet worstelende Karim Benzema uit het niets te hulp

Karim Benzema is tijdelijk terug bij Real Madrid. De Fransman zal geen wedstrijden voor zijn oude werkgever spelen, maar arriveert in de Spaanse hoofdstad om te revalideren van een blessure, zo meldt Fabrizio Romano.

"Karim Benzema is teruggekeerd bij Real Madrid-trainingscomplex Valdebebas om verdere tests te ondergaan en hulp te krijgen bij de behandeling van blessures", schrijft de Italiaanse journalist op X. "Ittihad Club is Real Madrid dankbaar voor de hulp."

Benzema kampt al gedurende het hele seizoen met kwetsuren, waardoor hij al de nodige wedstrijden van Ittihad moest missen. Om van de terugkerende kwaaltjes af te komen, is de spits dus afgereisd naar Madrid.

Daar moet het medische team van Real Madrid Benzema helpen bij het definitief achterwege laten van de fysieke ongemakken. Op het moment zou de enkelvoudig Ballon d'Or-winnaar kampen met een beenblessure.

Op Valdebebas wordt Benzema geholpen door de medici die hem in de tijd dat hij bij de Koninklijke onder contract stond ook behandelden. Het is de bedoeling dat de aanvaller volgende week terugkeert naar Saudi-Arabië.

Benzema ruilde Real Madrid in de zomer van 2023 in voor een avontuur bij Ittihad. Net als vele andere spelers uit Europa moest hij de Saudi Pro League op de kaart doen zetten.

In eerste instantie pakte die overstap voor Benzema niet bijster succesvol uit, daar hij het aan de stok kreeg met zijn trainer Nuno Espírito Santo. Inmiddels is de Portugese oefenmeester vertrokken. Benzema speelde reeds 29 wedstrijden voor Ittihad, waarin hij goed was voor 13 doelpunten en 8 assists.

