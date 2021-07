Eran Zahavi en Mario Götze leiden Galatasaray naar de slachtbank

Woensdag, 21 juli 2021

PSV heeft woensdagavond een spectaculaire overwinning geboekt op Galatasaray. In de eerste onderlinge ontmoeting in de tweede voorronde van de Champions League was de ploeg van Roger Schmidt met 5-1 te sterk. Daardoor lijkt de return van volgende week in Istanbul een formaliteit. Eran Zahavi was met drie doelpunten en een assist de grote ster van PSV, terwijl Mario Gòtze de overige twee goals voor zijn rekening nam. Ryan Babel speelde een uur mee bij Galatasaray.

PSV, dat in dezelfde opstelling aantrad als in de laatste twee oefenwedstrijden, kwam al na anderhalve minuut op voorsprong. Doelman Fernando Muslera van Galatasaray mocht zich die vroege treffer aanrekenen. Hij ontving op de achterlijn een terugspeelbal van de Nederlands-Turkse Ömer Bayram en liet de bal te ver van zijn voet stuiten bij de aanname, waardoor Zahavi overnam. Uit de draai kon Zahavi vervolgens afronden in een leeg doel: 1-0. Twee minuten later wist PSV de marge bijna te verdubbelen, toen Yorbe Vertessen vanbinnen het strafschopgebied hard naast het doel schoot.

PSV bleef de wedstrijd daarna domineren. De thuisploeg, onder aanvoering van een swingende Noni Madueke, drukte Galatasaray terug op de eigen helft en kwam tien minuten voor rust op 2-0. Galatasaray leed balverlies op het middenveld, waarna PSV snel omschakelde. De bal kwam aan de rechterkant van het strafschopgebied terecht bij Madueke, die de goed gepositioneerde Zahavi in stelling bracht om te scoren. Hij was na die goal verantwoordelijk voor de laatste zes Europese doelpunten van PSV. Er was geen vuiltje aan de lucht, maar kort voor de rust vond Galatasaray toch de aansluiting.

De 2-1 kwam van het hoofd van Emre Kilinç. Vanaf de linkerflank leverde Bayram een goede voorzet op Kilinç, die krachtig binnenkopte. Zes minuten na de pauze wist PSV de score echter weer op te voeren. Marco van Ginkel bediende Zahavi, die Götze met een fraaie voetbeweging in staat stelde om met de binnenkant van de voet af te ronden in de rechterbovenhoek. Ook de 4-1 kwam op naam van de Israëliër. Een minuut nadat Christian Luyindama een serieuze kans op de 3-2 miste, profiteerde Zahavi van een misverstand in de defensie van Galatasaray, omspeelde hij Muslera en rondde hij af in een leeg doel.

Zahavi werd de eerste speler van PSV die een hattrick maakte in Europees verband sinds Tim Matavz in de groepsfase van de Europa League in december 2012. De gifbeker was daarmee nog niet leeg voor Galatasaray. Götze zorgde met een opmerkelijk doelpunt van de 5-1, doordat Muslera een inzet van de Duitser met de schouder volledig verkeerd inschatte. PSV kan derde voorronde van de Champions League zodoende nauwelijks meer ontgaan. Daarin zal Celtic of FC Midtjylland de tegenstander zijn.