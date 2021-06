Coup in Nederland: Ajax niet blij met nieuwe NL League

Dinsdag, 29 juni 2021 om 11:21 • Dominic Mostert • Laatste update: 11:26

De KNVB is buitenspel gezet bij de beoogde samensmelting van de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie (CED), zo meldt Voetbal International dinsdagochtend. Eerder deze maand stemde de meerderheid van de profclubs in met het besluit om samen toe te werken naar een nieuwe, gezamenlijke voetbalorganisatie. In een persbericht werd gesproken van een historische beweging, die in lijn is met de ontwikkelingen in Spanje (LaLiga), Duitsland (DFL), Frankrijk (LFP) en Engeland (EPL)'.

Ook in kleinere voetballanden als Oostenrijk (ÖFBL) en Zwitserland (SFL) organiseren voetbalclubs zich buiten de bond om. De meeste Nederlandse clubs willen dat voorbeeld volgen. Ook de tegenstanders, afgezien van de KNVB, zijn van mening dat 'het plan verder moet', aldus Voetbal International Het weekblad spreekt van een 'coup'. De clubs willen verder als de NL League. Van de 34 profclubs hebben 4 tegen het initiatief gestemd, waaronder Ajax en Feyenoord. Commercieel directeur Menno Geelen van Ajax vreest dat de club meer geld zal moeten afstaan aan andere clubs. "In geen enkel land wordt een club gedwongen Europese inkomsten af te staan. Het is niet zo dat wij even rustig gaan toekijken hoe ze ons geld afpakken."

Voorafgaand aan de stemming 'regende het presentatiemodellen met meer geld voor vrijwel iedereen', aldus het weekblad. Ajax was tegen vanwege de verdeling van Europese inkomsten, 'Feyenoord mopperde wat over Jong Feyenoord' en verder toonden ook MVV Maastricht en De Graafschap zich niet enthousiast. PSV zag het afstaan van Europese inkomsten niet als probleem, maar Ajax wel. Algemeen directeur Edwin van der Sar vroeg om spreektijd, maar werd gepasseerd. "Ga je gang, alleen heb ik gisteren iedereen gebeld en de stemverklaringen binnen, het plan is bij deze dus akkoord, daar gaan we niks meer aan veranderen", kreeg hij te horen. Geelen zegt dat Ajax gelooft in een league-organisatie en al 'veel bijdraagt' en dat de inkomsten evenrediger verdeeld kunnen worden.

De dwang om Europese inkomsten af te staan, zint Ajax echter niet. "Willen wij in Europa concurreren, dan moeten wij daar ook zelf de risico’s in nemen. Wij dragen als Ajax veel, verreweg het meest van alle clubs, bij aan de ECV en het Nederlandse voetbal, maar het houdt ook ergens op. We zien liever een goed onderbouwd plan hoe we samen kunnen groeien en echt de zesde competitie van Europa kunnen worden, dan een plan waarin staat hoe de Europese baten van Ajax verdeeld gaan worden", aldus Geelen. Een woordvoerder van Feyenoord maakt duidelijk dat ook die club nog lang niet aan boord is. "Het gaat om een grote verandering. Van structuur en de herverdeling van gelden en zeggenschap. Daar kun je pas ja tegen zeggen als precies duidelijk is wat dat betekent. Daarnaast ziet Feyenoord nog geen vooruitgang voor de club hierdoor."

Volgens het persbericht dat eerder deze maand de deur uit werd gedaan, zal de samenvoeging onder meer leiden tot betere sportieve prestaties binnen en buiten Nederland, meer inkomsten voor de clubs en een 'positievere associatie regionaal, nationaal en wereldwijd'. Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, gaf aan dat er door de nieuwe league-organisatie vaker 'één geluid vanuit Zeist' zal komen. "Zowel naar de supporters, de commerciële markt als naar de politiek. Hiermee wordt een betere lobby mogelijk en is het makkelijker om het imago van de sector te verbeteren. Verder zorgt het voor meer daadkracht. Meer zeggenschap over het sportieve en het commerciële, creëert aanzienlijke mogelijkheden om de inkomsten voor de clubs structureel te verhogen."

"En daarmee willen wij de zesde competitie in Europa worden. Dan kunnen we ook het geld iets anders gaan verdelen waardoor de professionaliteit bij alle clubs toeneemt. Daarnaast is het nu vooral zaak om iedereen aangesloten te houden, alle 34 clubs in beide divisies en de KNVB", voegde De Jong eraan toe. Marc Boele, directeur van de Coöperatie Eerste Divisie, stelde dat ook dat de nieuwe league-organisatie kan optreden als 'ideale belangenbehartiger' van de 34 betaaldvoetbalclubs. "De doelstelling om de kloof tussen de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie te verkleinen en de competitive balance binnen de Keuken Kampioen Divisie te versterken, maakt het Nederlands betaald voetbal nog spannender." Het doel van de betaaldvoetbalorganisatie is om in 2025 vijf competities onder één dak te hebben. Naast de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, de KPN eDivisie en de Keuken Kampioen Divisie Esports Predator Fan Competitie, is ook de Pure Energie Eredivisie Vrouwencompetitie dan volwaardig onderdeel van de league organisatie.

Het plan draait er in de kern om dat de KNVB 'veel minder te vertellen krijgt en enkel een faciliterende taak heeft', aldus Voetbal International. Zo wordt het competitieschema door clubs zelf bepaald, evenals de toekenning van lienties. "De verdeling van het geld gaat voortaan via een ranglijst die niet stopt bij de nummer laatst uit de Eredivisie, maar alle 34 clubs behelst. Degradatie is ook in de Eerste Divisie niet meer mogelijk." De KNVB houdt het tuchtrecht, de nationale teams en het amateurvoetbal. Verder wordt afgekerekend met de vijfzesdemeerderheid die altijd moest worden gehaald bij stemmingen over voorstellen. Een nieuw op te richten orgaan, het zogeheten One Tier Board zal de meeste beslissingen nemen en bestaat uit vier onafhankelijke leden: één lid namens de vier topclubs, één uit de middenmoot van de Eredivisie, één lid van de clubs onderin en één vertegenwoordiger uit de Keuken Kampioen Divisie.