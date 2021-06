Nederland volgt voorbeeld van toplanden: voortaan één league-organisatie

Vrijdag, 18 juni 2021 om 13:35 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:38

De meerderheid van de clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie heeft ingestemd met het besluit om samen toe te werken naar een nieuwe, gezamenlijke voetbalorganisatie. De beide competities zullen daardoor vallen onder dezelfde league-organisatie, zo meldt de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie (?CED) in een persbericht. Daarin wordt gesproken van een 'historische beweging, die in lijn is met de ontwikkelingen in Spanje (LaLiga), Duitsland (DFL), Frankrijk (LFP) en Engeland (EPL).'

De nieuwe organisatie zal zich sterk maken om 'beide competities zowel sportief, commercieel, organisatorisch, sociaal-economisch en als merk te laten groeien'. "De nieuwe voetbalorganisatie krijgt meer zeggenschap over de sportieve en commerciële aspecten van de competities. Ook vergroten de clubs de slagvaardigheid door een dagelijks bestuur en een one-tier board met meer bevoegdheden te benoemen. Daarnaast stemmen zij in met het nieuwe businessplan, waarvan alle clubs in het betaald voetbal profiteren", leggen de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie uit in het gezamenlijke bericht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens het bericht zal de samenvoeging onder meer leiden tot betere sportieve prestaties binnen en buiten Nederland, meer inkomsten voor de clubs en een 'positievere associatie regionaal, nationaal en wereldwijd'. Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, geeft aan dat er door de nieuwe league-organisatie vaker 'één geluid vanuit Zeist' zal komen. "Zowel naar de supporters, de commerciële markt als naar de politiek. Hiermee wordt een betere lobby mogelijk en is het makkelijker om het imago van de sector te verbeteren. Verder zorgt het voor meer daadkracht. Meer zeggenschap over het sportieve en het commerciële, creëert aanzienlijke mogelijkheden om de inkomsten voor de clubs structureel te verhogen."

"En daarmee willen wij de 6e competitie in Europa worden. Dan kunnen we ook het geld iets anders gaan verdelen waardoor de professionaliteit bij alle clubs toeneemt. Daarnaast is het nu vooral zaak om iedereen aangesloten te houden, alle 34 clubs in beide divisies en de KNVB", voegt De Jong eraan toe. Marc Boele, directeur van de Coöperatie Eerste Divisie, stelt dat ook dat de nieuwe league-organisatie kan optreden als 'ideale belangenbehartiger' van de 34 betaaldvoetbalclubs. "De doelstelling om de kloof tussen de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie te verkleinen en de competitive balance binnen de Keuken Kampioen Divisie te versterken, maakt het Nederlands betaald voetbal nog spannender."

De RvC van de Eredivisie is intensief betrokken geweest bij het proces, vertelt directeur Thijs van Es van FC Utrecht namens de RvC. "Het goede van het plan is dat iedereen iets inlevert ten behoeve van het grotere geheel, maar daar heel veel voor terug krijgt, namelijk: een aanzienlijke waardevermeerdering van het Nederlandse voetbal. Het is indrukwekkend dat het zeer grote collectief van clubbesturen deze toekomst nu samen wil realiseren." Het doel van de betaaldvoetbalorganisatie is om in 2025 vijf competities onder één dak te hebben. Naast de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, de KPN eDivisie en de Keuken Kampioen Divisie Esports Predator Fan Competitie, is ook de Pure Energie Eredivisie Vrouwencompetitie dan volwaardig onderdeel van de league organisatie.