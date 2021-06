Tim Hofman pakt Ronald de Boer hard aan na interview in de Volkskrant

Dinsdag, 1 juni 2021 om 20:29 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:45

Ronald de Boer is dinsdag officieel voorgesteld als ambassadeur voor het WK 2022 in Qatar. De voormalig international van Oranje was in het verleden al ambassadeur van het WK-bid van de oliestaat en gaat het komende anderhalf jaar het toernooi promoten. In een interview met de Volkskrant zegt De Boer dat het beeld over het WK in Qatar te eenzijdig is. Hij zegt de 'dialoog' te willen aangaan, maar wordt flink bekritiseerd na zijn uitspraken.

De Boer sloot zijn actieve loopbaan af in Qatar: hij kwam in het seizoen 2004/05 uit voor Al-Rayyan en speelde daarna drie jaar voor Al-Shamal. In 2010 startte De Boer zijn trainerscarrière met een functie als assistent-bondscoach bij Qatar Onder-23. Hij geeft toe betaald te worden voor zijn ambassadeurschap, maar wil geen bedragen noemen. "Ik heb goed nagedacht, want ik besef dat ik een hoop shit over me heen ga krijgen", geeft hij aan. "Maar ik heb daar zeven jaar gewoond, en heus niet, zoals Johan Derksen roept, alleen maar rijkdom gezien."

"Ik zie positieve sociale veranderingen, en die zullen door het WK alleen maar in een stroomversnelling komen. Hoe mooi is het als we straks kunnen zeggen: dat hebben we toch maar mooi geflikt, dat we door voetbal de wereld een stukje mooier hebben gemaakt?", aldus de broer van bondscoach Frank de Boer. In een artikel in The Guardian kwam onlangs naar voren dat er bij de bouwwerkzaamheden in Qatar in voorbereiding op het WK al 6.500 arbeidsmigranten zouden zijn overleden. De KNVB gaf in een statement aan die cijfers 'met afgrijzen' te hebben gelezen, maar voegde eraan toe een WK-boycot niet te steunen.

hahahaha Ronald de Boer wordt ambassadeur van het WK in Qatar. dat WK kostte so far 6500+ doden, heel veel mensen die als slaaf misbruikt werden en nog een scala aan mensenrechtenschendingen, maar volgens Ronald is het beeld eenzijdig en wordt het juist BETER door het WK.?? pic.twitter.com/q4qtE1YH2N — Tim Hofman (@debroervanroos) June 1, 2021

Via sociale media reageert presentator Tim Hofman, onder meer bekend van het online programma #BOOS, cynisch op het ambassadeurschap van De Boer. "Hahahaha, Ronald de Boer wordt ambassadeur van het WK in Qatar", schrijft hij op Twitter. "Dat WK kostte so far 6500+ doden, heel veel mensen die als slaaf misbruikt werden en nog een scala aan mensenrechtenschendingen, maar volgens Ronald is het beeld eenzijdig en wordt het juist BETER door het WK." Op Instagram Stories spreekt de presentator van 'clownerij'. Hofman probeerde voor zijn programma al aan hoofdsponsors als Coca-Cola, McDonald's, Budweiser en adidas te vragen waarom zij het WK sponsoren, maar kreeg geen reactie.