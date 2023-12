De Boer ziet ‘type-De Bruyne’ bij Ajax: ‘Kan een soort Litmanen worden’

Woensdag, 6 december 2023 om 07:45 • Jordi Tomasowa

Ronald de Boer is lovend over Kristian Hlynsson. De negentienjarige IJslander veroverde in oktober een basisplaats bij Ajax onder John van ‘t Schip en bewijst zijn waarde als aanvallende middenvelder.

De Boer had Hlynsson in het verleden kort onder zijn hoede bij Ajax Onder 17. “Een timide jongen, fragiel, met een echt Scandinavisch hoofdje”, zo beschrijft De Boer de eerste indrukken die hij van Hlynsson kreeg tegenover Voetbal International.

“Maar ook iemand van wie je gelijk ziet: die zit wel op voetbal. Niet dat hij veel dribbelde, ofzo. Het zat hem meer in zijn aannames, het op doel schieten, het positie kiezen, zijn oriëntatie, het scannen om zich heen”, somt De Boer op. “Dat soort dingen waren toen al van een heel hoog niveau bij Kristian. Dat is sindsdien alleen nog maar beter geworden.”

De Boer ziet in Hlynsson veel overeenkomsten met Manchester City-sterspeler Kevin De Bruyne. “Het is altijd gevaarlijk om spelers te vergelijken, ik zeg ook niet dat Kristian net zo goed kan worden. Het niveau dat De Bruyne haalt, is maar voor héél weinig spelers weggelegd. Maar qua type lijken ze op elkaar. Kristian is een echte moderne middenvelder met scorend vermogen en oog voor zijn medespelers.”

De Boer looft verder het ‘geweldige loopvermogen’ van Hlynsson en noemt de middenvelder een speler die nooit verzaakt en ook in balverlies geen gekke dingen doet. “De trainer waardeert zijn manier van spelen, dat had ik ook in de jeugd, maar ik raakte hem al snel kwijt omdat hij werd doorgeschoven.”

Hlynsson liet zich in oktober zien met twee treffers tegen FC Utrecht (4-3). Momenteel staat de teller op veertien officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax, waarvan hij er negen in de basis begon. Na zijn twee treffers tegen Utrecht was hij meer recent ook trefzeker tijdens de zeges op Vitesse (5-0) en NEC (1-2).

De nieuwe Jari Litmanen?

De Boer is van mening dat Hlynsson het spel bij Ajax in de toekomst nog meer naar zich toe kan trekken. “Uiteindelijk denk ik wel dat hij een soort Jari Litmanen kan worden bij dit Ajax: de ploeg beter laten spelen door sneller te denken dan de rest en de simpele dingen simpel te houden. Dit seizoen is voor hem nog een kennismaking, volgend jaar moet hij er echt staan. Maar dat hij een heel belangrijke spil kan worden bij Ajax, dat dicht ik hem zeker toe.”