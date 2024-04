Khalid Boulahrouz steekt de loftrompet: ‘Ik vind hem te goed voor de Eredivisie’

PSV moet er alles aan doen om Sergiño Dest definitief over te nemen van FC Barcelona, zo concluderen de analisten maandagavond in Rondo. Voormalig verdediger Khalid Boulahrouz stelt zelfs dat de 23-jarige Amerikaan eigenlijk te goed is voor de Eredivisie.

Volgens Boulahrouz is de koopoptie in het huurcontract van Dest (naar verluidt zo’n 10 miljoen euro) een no-brainer voor technisch directeur Earnest Stewart. “Zeker weten. Je kan hem links- en rechtsback zetten, hij is aanvallend supersterk en is kwalitatief een toegevoegde waarde.”

De Kannibaal gaat zelfs een stapje verder. “Ik vind hem te goed voor de Eredivisie. Tien miljoen is een hoop geld, maar waar vind je een betere speler?” Collega-analist Ronald de Boer is het niet met Boulahrouz eens. “Ik vind hem perfect voor de Nederlandse competitie. Bij Barcelona en AC Milan heeft hij het niet helemaal laten zien, maar voor PSV vind ik hem een toegevoegde waarde, verdedigend en met goals en assists.”

De Boer ziet Dest graag langer in Eindhoven spelen. “Zo iemand kunnen ze goed gebruiken en hij kan nog groeien, want hij is pas 23. Als dit PSV bij elkaar blijft, spelen ze weer om de titel. Als hij over twee jaar die stap maakt, heeft hij de clubs ook voor het uitkiezen.”

Ook Marco van Basten adviseert Dest. “Ik heb vaker gezegd dat je niet te snel naar het buitenland moet, je moet op je hoogtepunt gaan. Soms lukt het wel, soms niet. Mensen om je heen moeten daar ook oog voor hebben.” Dest wordt vertegenwoordigd door zaakwaarnemer Joes Blakborn.

Van Basten weet niet of Dest goed genoeg is voor Barcelona, waar hij tot medio 2025 vastligt. “Ik denk dat we dan allemaal twijfelen. En als je twijfelt, moet je het niet doen. Tegen Arsenal zie ik hem grote fouten maken.”

Volgens Transfermarkt is Dest inmiddels 22 miljoen euro waard. De 33-voudig international van Team USA keert vooralsnog terug naar het Spotify Camp Nou. Namens Barça speelde Dest tot dusver 72 officiële wedstrijden. Daarin was hij goed voor drie doelpunten en vier assists.

