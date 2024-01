PSG weet sleutelspeler langer aan zich te binden met vernieuwd contract

Warren Zaïre-Emery heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain verlengd. Dat meldt Fabrizio Romano dinsdag. Over de inhoud van het contract wordt verder nog niets gemeld.

Romano meldt dat de deal al in november van vorig jaar was gesloten en dat de papieren ook vorige maand al in orde waren.

???? Warren Zaire-Emery has agreed on new deal at Paris Saint-Germain already in November. Documents are ready since early December. New contract could be formally sealed and announced when WZE will turn 18 in March but there are zero doubts. It's all done, agreed. 100% sure. pic.twitter.com/InQbhElrGn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 2, 2024

Volgens Romano is er geen sprake van enige twijfel over of de deal al dan niet rond is. Naar verwachting wordt de contractverlenging pas officieel naar buiten gebracht nadat Zaïre-Emery achttien is geworden op 8 maart.

Zaïre-Emery heeft op zeventienjarige leeftijd al de nodige speelminuten mogen maken in het eerste elftal van de Parijzenaars. Vorig seizoen werd hij de jongste speler ooit die aan de aftrap stond in een knock-outwedstrijd in de Champions League.

In november vorig jaar maakte het supertalent tevens zijn debuut in de Franse nationale ploeg, in een historische 14-0 zege op Gibraltar. Daarin maakte Zaïre-Emery meteen zijn eerste interlanddoelpunt, maar daarbij raakte hij wel geblesseerd. Hij is sindsdien niet meer in actie gekomen.

Lovende Ronald de Boer

Analist Ronald de Boer was vorig seizoen al lovend over de middenvelder na diens optreden tegen Stade Brest (1-2 zege). "Hij is net zeventien geworden. En als je dan al zó volwassen speelt... Normaal wordt het spannend in de laatste tien minuten, maar nee hoor. Ze laten hem gewoon negentig minuten staan. Hij doet helemaal geen gekke dingen en speelt zó volwassen”, aldus De Boer.

“Het is een controleur, maar kan ook indribbelen als hij dat wil. Links en rechts, het is echt een spelversneller. Hij staat echt als een veldheer op het veld. En hij verblikt of verbloost niet als zeventienjarig jongetje. Het is echt fantastisch", zei de lyrische oud-speler.

