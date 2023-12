Ronald de Boer: ‘Als ik trainer van Feyenoord was, zou ik pislink worden’

Ronald de Boer heeft geen goed woord over voor Ramiz Zerrouki. De middenvelder van Feyenoord veroorzaakte woensdag in het Champions League-duel met Celtic (2-1 verlies) na een half uur een strafschop, die vervolgens benut werd. De Boer noemt de overtreding van Zerrouki ‘oliedom’.

De Franse scheidsrechter Benoît Bastien had Zerrouki en zijn directe tegenstander Liam Scales bij een hoekschop van Celtic al twee keer gewaarschuwd. Toen de middenvelder van Feyenoord vervolgens een arm om de nek van Scales legde, wees de arbiter gedecideerd naar de strafschopstip. Luis Palma schoot de Schotten uiteindelijk vanaf elf meter op voorsprong.

Ai, ai, ai. Doelpunt Celtic. Ramiz Zerrouki trekt zijn tegenstander naar de grond en krijgt een penalty tegen, Luis Palma benut hem. #UCL #CELFEY pic.twitter.com/kRicjbehaA — VTBL ? (@vtbl) December 13, 2023

“Ik kan er niet tegen wat Zerrouki doet”, zei De Boer tijdens de nabeschouwing op Ziggo Sport, terwijl het penaltymoment was te zien. “De scheidsrechter heeft hem daarvoor al gewaarschuwd, zo van: ‘Laat je tegenstander los.’ Hij presteert het eigenlijk weer om de scheids de kans te geven om voor een strafschop te fluiten.”

De analyticus stipt aan dat Zerrouki totaal geen oog voor de bal had en enkel en alleen naar zijn tegenstander keek. “Scales deed het ook slim, hè. Als hij zo’n hand om zijn nek voelt, dan gebruikt hij dat natuurlijk om te gaan vallen. Ik vind het echt oliedom van Zerrouki!”

“Slot gaf al aan dat ze domme goals tegen krijgen”, vervolgde De Boer. “Bij die tweede tegentreffer liep Wieffer niet mee met zijn man. Maar dit van Zerrouki vind ik echt oliedom. Als ik trainer van Feyenoord was, zou ik hier pislink van worden.”

Reactie Zerrouki

Zerrouki zelf baalde na afloop enorm. "We hebben wat contact met elkaar, in mijn ogen veel te licht voor een penalty", zei hij voor de camera bij RTL 7. "In eerste instantie waarschuwt de scheids, vervolgens wordt die corner genomen en duwt hij mij eerst en heb ik wat contact met hem. Ik heb het zelf nog niet terug gezien, hoe ik er nu over praat is puur over hoe ik het in de wedstrijd heb meegemaakt."

Zerrouki stelt dat hij niet de enige was die het geen penalty waardig vond: “Die speler van Celtic (Scales, red.) zei tegen mij dat hij het absoluut geen penalty vond, dus ik denk dat het wel genoeg zegt. Je hebt altijd leermomenten, maar uiteindelijk denk ik dat we echt genoeg kansen hebben gecreëerd om deze wedstrijd nog naar ons toe te trekken. Alleen in het afronden waren we niet goed genoeg.”



Vond jij de overtreding van Ramiz Zerrouki een strafschop? Ja Nee Stem Vond jij de overtreding van Ramiz Zerrouki een strafschop? Ja 63% Nee 37% Totaal aantal stemmen: 586