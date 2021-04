Joan Laporta blijft Super League verdedigen: ‘Het is noodzakelijk’

Donderdag, 22 april 2021 om 15:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:41

Joan Laporta heeft zich voor het eerst sinds de enorme ophef publiekelijk uitgelaten over de Super League. De voorzitter van Barcelona blijft de besloten elitecompetitie opmerkelijk genoeg verdedigen. Barça en Real Madrid zijn de enige clubs die geen afstand namen van hun deelname. "We moeten voorzichtig zijn", opent Laporta zijn statement tegenover TV3.

De zes Engelse topclubs stapten dinsdag als eerst uit de Super League en ook de drie Italiaanse clubs zien inmiddels af van deelname. Atlético Madrid ziet de supercompetitie eveneens niet meer zitten, waardoor Barcelona en Real Madrid als enige over zijn. Toch weigert Laporta de handdoek in de ring te gooien. "Het is noodzakelijk", aldus de president, die wel een voorbehoud maakt. "Het laatste woord is aan onze socio's." De leden van Barcelona zouden met andere woorden mogen stemmen over deelname van hun club aan de Super League. TV3 meldde eerder al dat Barcelona middels een clausule kan uitstappen als de socio's de plannen afkeuren.

Laporta neemt het op voor de eliteclubs achter de Super League. "De grote clubs zorgen voor veel inkomsten en we moeten rekening houden met de financiële verschillen", zegt de voorzitter. "We hebben meer inkomsten nodig om van het voetbal een geweldige show te blijven maken." Laporta lijkt wel oog te hebben voor de kritiek op de beslotenheid van de competitie. "Het moet een aantrekkelijke competitie zijn, gebaseerd op sportieve verdiensten. We zijn voorstander van de nationale competities en staan open voor de dialoog met de UEFA."

Volgens Laporta is de Super League nog altijd niet van de baan. "Er is grote druk uitgevoerd op sommige clubs, maar het voorstel ligt nog altijd op tafel. Wij doen grote investeringen, de salarissen zijn erg hoog en dit moet allemaal in ogenschouw worden genomen, rekening houdend met het sportieve aspect."

Reactie Javier Tebas van LaLiga

Javier Tebas, de president van LaLiga, staat lijnrecht tegenover Laporta. "De Super League is dood. Laten we realistisch zijn, de competitie is dood", laat Tebas weten. "De Engelse en Duitse clubs gaan nooit meedoen, dus ze kunnen proberen te creëren wat ze willen." De voorzitter van de Spaanse competitie zegt verder dat bepaalde clubs pas op het allerlaatste moment toegevoegd werden aan de Super League. Zo werden Atlético Madrid en sommige Engelse clubs last minute gevraagd volgens Tebas.