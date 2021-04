Alle Engelse clubs en AC Milan trekken zich terug uit Super League

Dinsdag, 20 april 2021 om 23:53 • Dominic Mostert • Laatste update: 01:11

Alle Engelse clubs zullen zich terugtrekken uit de Super League, meldt Sky Sports. Chelsea, Manchester United, Arsenal, Tottenham Hotspur en Liverpool volgen daarmee het voorbeeld van Manchester City, dat eerder op de dinsdagavond een statement publiceerde. Van de clubs heeft alleen Chelsea het nieuws nog niet bevestigd. Arsenal biedt zijn excuses aan en spreekt van 'een fout'. Volgens Sky Italia is het project momenteel stopgezet. Mundo Deportivo meldt dat de Engelse clubs van de UEFA een aanzienlijk geldbedrag hebben ontvangen om de Super League de rug toe te keren. The Athletic meldt dat ook AC Milan zich terugtrekt.

"Als gevolg van het luisteren naar jullie en de bredere voetbalgemeenschap in de afgelopen dagen trekken we ons terug van de voorgestelde Super League", schrijft Arsenal in tweet. "We hebben een fout gemaakt, en we verontschuldigen ons ervoor." De club heeft een open brief gepubliceerd aan de fans. Daarin schrijft Arsenal dat de afgelopen dagen opnieuw hebben laten zien hoe sterk de gevoelens van de fans voor de club en voor het voetbal zijn. "Daar hoefden we niet aan herinnerd te worden, maar de reactie van de supporters heeft ons de tijd gegeven om verder te reflecteren en er diep over na te denken."

As a result of listening to you and the wider football community over recent days we are withdrawing from the proposed Super League. We made a mistake, and we apologise for it. — Arsenal (@Arsenal) April 20, 2021

"Het was nooit onze bedoeling om zoveel ongenoegen te veroorzaken. Maar toen de uitnodiging voor de Super League kwam, wilden we niet achterblijven en wilden we de toekomst van Arsenal beschermen, hoewel we wisten dat er geen zekerheden waren. We weten dat het tijd zal kosten om jullie vertrouwen te herstellen in wat we hier bij Arsenal proberen te bereiken, maar laat duidelijk zijn dat het besluit om deel te nemen aan de Super League werd ingegeven door onze wens om Arsenal, de club waar jullie van houden, te beschermen, en het spel waar jullie van houden te ondersteunen middels grotere solidariteit en financiële stabiliteit."

"Stabiliteit is essentieel voor het voetbal en we zullen blijven strijden om daarvoor te zorgen. Het systeem moet gerepareerd worden. We moeten samenwerken om oplossingen te vinden waarmee de toekomst van het spel wordt veiliggesteld. Tot slot: we weten dat deze situatie erg verontrustend was aan het eind van een jaar dat voor iedereen enorm zwaar is geweest. Ons doel is altijd om de juiste beslissingen te nemen voor deze mooie voetbalclub, en om de club te beschermen richting de toekomst. We hebben hier niet het juiste besluit genomen en dat erkennen we volledig."

De statements van de andere clubs zijn een stuk korter. Manchester United en Liverpool erkennen niet een fout te hebben gemaakt. "In de afgelopen dagen heeft de club afgevaardigden gehoord van verschillende betrokkenen, zowel intern als extern, en we willen hen bedanken voor hun waardevolle bijdragen", is het enige wat Liverpool erover schrijft. Manchester United schrijft: "Wij hebben zorgvuldig geluisterd naar de reactie van onze fans, de Engelse regering en andere betrokkenen. We blijven werken met anderen in de voetballerij om duurzame oplossingen te vinden voor de langetermijnuitdagingen voor het voetbal."

Tottenham Hotspur bevestigt het vertrek eveneens en komt bij monde van voorzitter Daniel Levy met een reactie. "We betreuren de onrust die is veroorzaakt door het Super League-voorstel. We vonden het belangrijk dat onze club deelnam aan de ontwikkeling van een mogelijke nieuwe structuur waarin Financial Fair Play en financiële stabiliteit beter gewaarborgd konden worden en er significant meer steun zou komen voor de bredere voetbalpiramide. We geloven dat we nooit stil moeten staan en dat de sport voortdurend de competities moet evalueren om ervoor te zorgen dat het spel waar we allemaal van houden zich blijft ontwikkelen en fans blijft enthousiasmeren. We willen alle supporters bedanken die hun weloverwogen meningen hebben gegeven."