Formidabele Mbappé gidst PSG in spektakelstuk naar zege op Bayern

Woensdag, 7 april 2021 om 22:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:58

Paris Saint-Germain heeft zichzelf woensdagavond een uitstekende uitgangspositie verschaft in de kwartfinale van de Champions League. De ploeg van Mauricio Pochettino won in een uitermate attractieve wedstrijd op bezoek bij Bayern München: 2-3. Grote uitblinker bij PSG was opnieuw Kylian Mbappé, die twee doelpunten voor zijn rekening nam in de sneeuwrijke Allianz Arena.

De wedstrijd stond vanaf het eerste fluitsignaal bol van actie. In de tweede minuut kopte Choupo-Moting uit een hoekschop van Joshua Kimmich op de lat, een minuut later scoorde PSG aan de overzijde. Neymar zette Mbappé schuin vrij voor Neuer, die het harde schot onder zijn benen door liet schieten: 0-1. Thomas Müller had vrijwel direct iets terug moeten doen, maar de nummer tien van Bayern schoot recht op Keylor Navas. Binnen het kwartier werd nog een doelpunt van Julian Draxler afgekeurd, omdat Mbappé buitenspel stond in de aanloop.

Bayern had in de fase die volgde het betere van het spel en kreeg ook kansen. Een schot van Benjamin Pavard werd naast getikt door Navas, terwijl de poging van Choupo-Moting bij de tweede paal het doel miste. In de 28ste minuut verdubbelde PSG zijn voorsprong. Op het moment dat de Bayern-defensie naar voren wilde schuiven, verstuurde Neymar een slimme dieptebal op Marquinhos. De verdediger, die daar nog stond vanwege een hoekschop, nam de hoge pass voortreffelijk aan en legde de bal in de hoek: 0-2. Bayern verkleinde de schade nog voor rust, toen Choupo-Moting een afgemeten voorzet van Pavard binnen kopte: 1-2.

Direct na rust kwam Mitchel Bakker binnen de lijnen bij PSG voor Abdou Diallo. Neymar kreeg zes minuten na rust een enorme kans, maar stuitte van dichtbij op de benen van Neuer. De rebound van Ángel Di María werd van de lijn gehaald door Alphonso Davies. Aan de andere kant was er een vrije schietkans voor Pavard, die Navas op zijn pad trof in de onderhoek. Bayern hield grote druk op het doel van PSG en werd daar na een uur voor beloond. Het was Müller die een vrije trap van Kimmich van het hoofd liet vallen: 2-2.

Bayern bleef de aanval daarna zoeken en werd in de tegenaanval geslacht. Neymar stuurde Mbappé de diepte in, die vanaf de linkerkant naar binnen dribbelde en het dodelijk afmaakte in de korte hoek: 2-3. In de eerste aanval die direct na de aftrap volgde zag Choupo-Moting eerst een hakbal en in de rebound een schot gekraakt worden. David Alaba kreeg in de slotfase een enorme kans op de gelijkmaker, maar de Oostenrijker schoof de bal van dichtbij rakelings naast. Müller mikte een minuut later uit de draai eveneens niet op doel.