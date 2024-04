â€˜Real Madrid diep onder de indruk na wedstrijdbezoek in de Premier Leagueâ€™

‘Real Madrid diep onder de indruk na wedstrijdbezoek in de Premier League’

William Saliba heeft zich in de kijker gespeeld bij Real Madrid, zo meldt journalist Graeme Bailey, bekend van X, namens HITC Football. De Koninklijke bekeek de 23-jarige Fransman van Arsenal in meerdere Premier League-wedstrijden en ziet in hem de ideale verdediger voor in het wereldelftal dat de Madrileense club aan het bouwen is. In het Emirates Stadium ligt Saliba nog tot medio 2027 vast.

De inkt van Saliba’s handtekening is pas net droog in Londen. Eind juni kondigden the Gunners trots een langer verblijf aan. Mogelijk gaat Real Madrid daar dus een stokje voor steken, al moet de Spaanse recordkampioen dan diep in de buidel tasten. Het Duitse Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Saliba op minstens 80 miljoen euro.

Dat is reeds 50 miljoen euro meer dan Arsenal in 2019 overmaakte aan Saint-Étienne om de boomlange stopper los te weken in Frankrijk. Na indrukwekkende uitleenbeurten aan OGC Nice en Olympique Marseille speelde Saliba zich vorig seizoen in de basiself van manager Mikel Arteta.

In korte tijd groeide Saliba uit tot international van Frankrijk, namens wie hij al dertien interlands speelde. Mogelijk kan hij komende zomer de volgende ster van les Bleus worden die bij Real Madrid aan de slag gaat. Waar Bayern München en Paris Saint-Germain vorige zomer in de markt waren voor Saliba, staat hij nu hoog op het lijstje bij de koploper van LaLiga.

De clubleiding van Real Madrid is tevreden over Antonio Rüdiger (31) en Éder Militão (26), maar wil alsnog investeren in het centrum van de defensie. Dat alles heeft te maken met het aflopende contract van Nacho Fernández (34) en de blessuregevoeligheid van David Alaba (31). Los Blancos willen een topverdediger vastleggen voor het komende decennium.

De namen van Leny Yoro (LOSC Lille) en António Silva (Benfica) passeren de revue, maar Saliba is volgens Bailey de absolute droomkandidaat. Zijn goede band met Kylian Mbappé, die komende zomer hoogstwaarschijnlijk naar Madrid komt, zou daarbij kunnen meewerken. Juli Calafat, hoofdscout van Real Madrid, zou in ieder geval ‘diep onder de indruk’ zijn geraakt van Saliba tijdens meerdere tripjes naar Premier League-wedstrijden van Arsenal.

Of de komst van Saliba komende zomer al haalbaar is, is vooralsnog onbekend. Real Madrid heeft met Endrick (voor 45 miljoen euro gekocht van Palmeiras) al een behoorlijk uitgave gedaan, terwijl Alphonso Davies moet overkomen van Bayern München. De grootste kostenpost zal echter gaan naar Mbappé, die weliswaar uit zijn contract loopt in Parijs. Juist door dat detail kan de Franse superster zich op gaan maken voor een van de absurdste contracten ooit in Madrid.

