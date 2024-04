PSG denkt zeer waardevolle troef in handen te hebben om Yamal in te lijven

Paris Saint-Germain is vastberaden om Lamine Yamal deze zomer over te nemen van FC Barcelona, zo schrijft Le Parisien. De Franse grootmacht is op zoek naar een vervanger voor Kylian Mbappé, die heeft aangegeven aan het einde van het seizoen te zullen vertrekken. Een bod van 200 miljoen euro werd al afgewezen door Barcelona.

Alsof de uitschakeling in de Champions League nog niet erg genoeg was, hoopt Paris Saint-Germain Barcelona opnieuw een gevoelige tik uit te delen. Lamine Yamal is het belangrijkste doelwit.

De Parijzenaren hebben de pas zestienjarige Spanjaard gebombardeerd tot een van de aanvallende prioriteiten voor het nieuwe seizoen, zo klinkt het. De buitenspeler moet Mbappé, topscorer aller tijden van PSG, doen vergeten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De ultieme droom van PSG heeft een flink prijskaartje, al moet gezegd dat de club de financiële huishouding flink heeft opgeschoond met het vertrek van grootverdieners Neymar, Lionel Messi, Marco Verratti en Sergio Ramos.

Yamal heeft nog een contract tot medio 2026 bij Barcelona en is volgens de clubleiding één miljard euro waard, los van de ontsnappingsclausule die in zijn contract is opgenomen.

Zelfs als presidenten Joan Laporta en Nasser Al-Khelaïfi op gespannen voet met elkaar blijven voortleven - de twee houden er andere standpunten op na met betrekking tot de Super League - zou het tot een akkoord kunnen komen.

Indien Yamal de nadrukkelijke wens uitspreekt om te willen vertrekken bij Barcelona, is de kans reeel dat het tot een transfer gaat komen. Naast de financiële stootkracht heeft PSG namelijk nog een troef in handen: de zaakwaarnemer van Yamal.

De aanvaller wordt namelijk vertegenwoordigd door Jorge Mendes, die ook veel spelers van PSG in zijn stal heeft. Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Bradley Barcola, Marco Asensio, Manuel Ugarte en Gonçalo Ramos worden allemaal vertegenwoordigd door Mendes.

Bovendien onderhoudt Mendes een uitstekende relatie met Luis Campos, de sportief directeur bij PSG. Een garantie is dat echter nooit, getuige de afgeketste deal van Bernardo Silva afgelopen zomer.

Denk jij dat Lamine Yamal naar Paris Saint-Germain verhuist? Ja Nee Stem Denk jij dat Lamine Yamal naar Paris Saint-Germain verhuist? Ja 33% Nee 67% Totaal aantal stemmen: 39 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties