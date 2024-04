Paris Saint-Germain doet wat het moet doen en kan zaterdag kampioen worden

Paris Saint-Germain staat op het punt om opnieuw landskampioen te worden van Frankrijk. De ploeg van Luis Enrique was woensdagavond met 1-4 te sterk voor Lorient. Als AS Monaco later op de avond punten verspeelt in de thuiswedstrijd tegen Lille OSC (21:00 uur), is de titel een feit.

Paris Saint-Germain ging het duel met Lorient in met een voorsprong van elf punten op naaste belager AS Monaco. Bij een zege en puntenverlies van AS Monaco later op de avond kan de ploeg de twaalfde landstitel uit de clubgeschiedenis niet meer ontgaan.

Kampioenskoorts of niet, de eerste kans van de wedstrijd kwam van de thuisploeg. Ayman Kari ontving de bal in kansrijke positie in de vijandelijke zestien en kreeg tijd en ruimte om uit te halen, maar zag zijn inzet langs de linkerpaal gaan.

Niet veel later was het aan de andere kant wel raak. Ousmane Dembélé ontving de bal op zo'n 25 meter van het doel, trok naar binnen en haalde doeltreffend uit in de verre hoek nadat hij twee tegenstanders het nakijken had gegeven: 0-1.

PSG trapt het gaspedaal in en weet in korte tijd niet 1-0 maar 2-0 voor te komen ??#ZiggoSport #Ligue1 #FCLPSG pic.twitter.com/MsTW7Tbj7f — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 24, 2024

PSG besloot het duel in die fase - halverwege de eerste helft - maar meteen in het slot te gooien via Kylian Mbappé. Drie minuten na de openingstreffer van Dembélé zorgde de aanvoerder er met enig fortuin voor dat de marge naar twee ging.

Lorient, de nummer voorlaatst van de Franse competitie, beperkte zich tot verdedigen en kwam er slechts sporadisch uit. Tiemoue Bakayoko dacht even de spanning terug te brengen in de wedstrijd, maar zijn kopbal werd gepakt door Gianluigi Donnarumma.

In het tweede bedrijf veranderde het spelbeeld amper. PSG zocht naar de derde treffer van de avond en kreeg die na een uur spelen, toen opnieuw Dembélé het eindstation was van een Parijse aanval.

?????????????? ?? Daar is de 3-0 van PSG. Doelpuntenmaker is Ousmane Dembélé maar… eigenlijk is het doelpunt van Kylian Mbappé ??#ZiggoSport #Ligue1 #FCLPSG pic.twitter.com/GJ3KQHOrrV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 24, 2024

De buitenspeler zag hoe Mbappé zijn directe tegenstander dolde, om vervolgens zelf voor een leeg doel in te kunnen tikken: 0-3. Voormalig PSV-doelman Yvon Mvogo was daarmee voor de derde keer geslagen.

Lorient deed nog wel iets terug via de ingevallen Mohamed Bamba, maar verder dan dat kwam het niet: 1-3. Mbappé zette in de slotminuut de eindstand op het bord met een individuele actie: 1-4. De Fransman komt daarmee op 43 goals in 43 wedstrijden dit seizoen. Voor de ploeg van Enrique kan het grote aftellen beginnen.

