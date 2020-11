‘Ajax gaat vol voor transfervrije deal met Patrick van Aanholt’

Patrick van Aanholt keert mogelijk op korte termijn terug op de Nederlandse velden. Football Insider weet dinsdagochtend namelijk te melden dat de linksback van Crystal Palace serieus in de belangstelling staat van Ajax. De Amsterdamse club zou de Oranje-international, wiens contract in Londen na dit seizoen afloopt, al in de transferperiode in januari vast willen leggen voor de jaargang 2021/22.

Van Aanholt mag vanaf 1 januari praten met andere clubs en tevens alvast een voorcontract tekenen bij een andere werkgever. De linksbenige vleugelverdediger praatte onlangs met de leiding van Crystal Palace over een nieuwe verbintenis op Selhurst Park, al leverde dat gesprek uiteindelijk niets op. Hierdoor leeft in de Engelse media het idee dat Van Aanholt weleens aan zijn laatste weken als speler van the Eagles bezig zou kunnen zijn. Ajax wil snel zakendoen om zo de concurrentie te snel af te zijn.

Ajax houdt nog altijd rekening met een vertrek van Nicolás Tagliafico. De huidige linksback in het elftal van trainer Erik ten Hag werd afgelopen zomer al in verband gebracht met een toptransfer richting LaLiga, Premier League of Serie A. Desondanks bleef de Argentijn Ajax trouw, al is de kans zeker aanwezig dat Tagliafico na dit seizoen alsnog vertrek uit de Johan Cruijff ArenA. Desondanks meldde het Algemeen Dagblad afgelopen weekeinde dat de flankspeler op korte termijn een nieuw contract tot 2023 gaat ondertekenen. Wel blijft de afspraak staan dat Ajax zich coulant opstelt als een Europese topclub zich officieel meldt voor Tagliafico.

Van Aanholt doorliep de jeugdopleiding van PSV en speelde verder in Nederland voor Vitesse, dat hem had gehuurd van Chelsea. Een definitieve doorbraak op Stamford Bridge bleef uit en na een periode bij Sunderland kwam de linksback in 2017 bij Crystal Palace terecht. Drie jaar later staat Van Aanholt, die vorige week een basisplaats had bij Oranje in het oefenduel met Polen (1-2), op 115 wedstrijden voor de Londense club.