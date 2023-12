Prachtig moment op persconferentie PSV voor kinderen: ‘Luuk, wil je verkering?’

Luuk de Jong heeft op een persconferentie van PSV waar kinderen de vragen mochten stellen een bijzondere vraag gekregen. Een jonge fan vroeg aan de spits of hij verkering met haar wil. Het moment zorgt voor gelach bij de andere kinderen, terwijl De Jong ook bescheiden glimlacht. “Hele lieve vraag, maar ik heb al een vriendin…”

Tientallen kinderen waren aanwezig in de perszaal van PSV, om vragen te stellen aan De Jong, Patrick van Aanholt en Shurandy Sambo. Zo ging het over de mooiste goal die ze ooit hebben gemaakt, wat de beste speler is waar ze ooit tegen gespeeld hebben en wie vroeger hun idool was.

Op een gegeven moment heeft een jonge fan een vraag voor De Jong. “Luuk, wil je verkering met me?”, vraagt ze. Het moment leidt tot gelach bij de andere kinderen en de PSV-spelers.

“Een hele lieve vraag, maar ik heb al een vriendin”, begint de spits zijn antwoord. “Dus sorry, ‘nee’ moet ik zeggen.” De reactie leidt tot teleurstelling bij zijn twee teamgenoten. “Ah, Luuk man!”, reageert Van Aanholt.

“Nee, het mag helaas niet, sorry. Maar ik vind het wel een hele lieve vraag van je”, besluit De Jong. Om het goed te maken mag de jonge fan nog wel even naar voren komen om een knuffel te geven aan de aanvaller.

“Een knuffel mag wel”, zegt De Jong. Daarnaast krijgt hij nog een cadeautje van haar, waarschijnlijk een tekening. De Jong: “Heb jij deze voor mij gemaakt? Wat mooi. Dankjewel.”

