Volgende blessuregeval meldt zich bij PSV als gevolg van topper tegen Ajax

Sergiño Dest is niet ongeschonden uit de topper tegen Ajax gekomen, zo is dinsdag bekend geworden. De vleugelverdediger heeft geen ernstige schade opgelopen, maar geadviseerd wordt om hem komend weekend aan de kant te houden tegen FC Volendam.

Dest speelde wél mee tegen Ajax, maar de linksback kwam niet ongeschonden uit de strijd. Hij moest kort voor tijd het veld verlaten. "Het is nog even afwachten met Dest", zei Elfrink dinsdag al. "Er worden check-ups gedaan."

Die check-ups hebben geen ernstige schade aan het licht gebracht, zo meldt Elfrink woensdag namens het Eindhovens Dagblad. Wel wordt Dest vermoedelijk een wedstrijd aan de kant gehouden voor de zekerheid.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Elfrink verwacht dat de plek van Dest wordt ingenomen door Patrick van Aanholt of Mauro Júnior. Beide spelers kwamen tegen Ajax als middenvelder binnen de lijnen, al zakte Van Aanholt later een linie terug.

De afwezigheid is een hard gelag voor Peter Bosz, daar de PSV-coach al weken met personele problemen kampt. In de achterhoede is Armel Bella-Kotchap al een tijdje niet inzetbaar.

Het goede nieuws is dat Bosz verwacht dat hij komend weekend weer de beschikking heeft over Joey Veerman, Malik Tillman en Ricardo Pepi. Noa Lang en Guus Til keren voorlopig nog niet terug.

PSV heeft in de Eredivisie op papier een eenvoudig schema voor de boeg. De Eindhovenaren spelen achtereenvolgens tegen Volendam, Heracles Almelo en PEC Zwolle. Tussendoor wacht de achtste finale in de Champions League tegen Borussia Dortmund.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties