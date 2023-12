PSV oogst volop lof in ochtendkranten: ‘Deze keuze is straks een no brainer'

PSV bewees dinsdagavond tegen Arsenal (1-1) andermaal over een kwalitatief rijke en brede selectie te beschikken, zo concludeert de Nederlandse pers. De Eindhovenaren traden in het laatste groepsduel van de Champions League aan in een gelegenheidsopstelling. De ochtendkranten zagen enkele spelers ‘van de tweede garnituur’ uitblinken.

“PSV swingt ook met reserves", kopt Jeroen Kapteijns namens De Telegraaf. De journalist zag trainer Peter Bosz enkele gedurfde keuzes maken bij de samenstelling van zijn elftal. Zo kregen vaste krachten als Luuk de Jong, Olivier Boscagli, Guus Til en Sergiño Dest rust.

Armando Obispo, Mauro Júnior begonnen na een maandenlange revalidatie van knieblessures voor het eerst in de basis, terwijl met Patrick van Aanholt als controleur op het middenveld werd geëxperimenteerd. “Ook de reserves die nog maar weinig hebben gespeeld dit seizoen, lieten zien zich de spelprincipes van Bosz goed eigen te hebben gemaakt”, aldus Kapteijns.

Bosz was na afloop lovend over de van Bayern München gehuurde middenvelder Malik Tillman. Rik Elfrink, clubwatcher namens het Algemeen Dagblad en het Eindhovens Dagblad, begrijpt de complimenten van de zestigjarige oefenmeester aan het adres van zijn pupil. “Met de passing van Malik Tillman was bij PSV in ieder geval helemaal niks mis. De Amerikaan oogt soms misschien wat flegmatiek, maar laat aan de bal werkelijk de fraaiste dingen zien”, aldus Elfrink.

De journalist verwacht dat op basis van de wedstrijd tegen Arsenal het lichten van een koopoptie bij Bayern München aan het eind van dit seizoen voor pakweg twaalf tot veertien miljoen euro een ‘no brainer’ is. “Tillman lijkt dat geld meer dan waard.”

Yorbe Vertessen bewees ook zijn waarde voor PSV door vroeg in de tweede helft met een geplaatst schot de stand weer in evenwicht te brengen. Elfrink deelt een compliment uit aan de vleugelaanvaller, die het tegen Arsenal ook vanaf het eerste fluitsignaal mocht laten zien. “De Belg heeft zijn imago van razendsnel talent zonder rendement dit seizoen in de sloot geworpen. Tegen Sevilla was hij twee weken geleden al enorm belangrijk met zijn invalbeurt.”

Willem Vissers van De Volkskrant concludeert eveneens dat PSV bewees in de breedte een kwalitatief rijke selectie te hebben. Naast De Jong, Dest, Boscagli en Til, kon Bosz namelijk ook geen beroep doen op de aangeslagen Jerdy Schouten en Joey Veerman, de geblesseerde Noa Lang en geschorste Hirving Lozano.

Vissers zag Tillman bij afwezigheid van Schouten en Veerman op het middenveld van PSV excelleren. “Alleen al voor de passes van Malik Tillman, de Amerikaan die gratie combineert met een pass om bij te zetten in de eregalerij van het voetbal, was het de moeite waard om PSV - Arsenal te aanschouwen. Zoals hij loopt – het is eerder een kwestie van schrijden – en de bal met gevoel toucheert, is waarlijk genieten. Buitenkant, binnenkant, wreef, het kost hem ogenschijnlijk geen moeite.”

