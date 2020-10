Race tegen de klok voor Barcelona: faillissement van de club dreigt

Als Barcelona er niet in slaagt om de salarisuitgaven snel te reduceren, dreigt volgens RAC1 een faillissement voor de club. Het radiostation uit Catalonië bericht zaterdagochtend dat Barça voor het einde van volgende week minstens 190 miljoen euro moet bezuinigen op de salarispost. Mocht de club daar niet in slagen, dan zou een faillissement in januari 2021 een realistisch scenario zijn.

Barcelona onderneemt al langer pogingen om de salarissen te reduceren, maar stuit op weerstand van de spelersgroep. Eerder deze maand gingen Frenkie de Jong, Gerard Piqué, Marc-André ter Stegen en Clément Lenglet weliswaar akkoord met een nieuw contract in ruil voor salarisvermindering op de korte termijn, maar een groot deel van de selectie is niet happig om in te stemmen met een lager loon. Het aanvoerderskwartet Lionel Messi, Sergio Busquets, Sergi Roberto en Piqué schreef eerder deze maand namens de selectie een brandbrief naar het bestuur, waarin de onvrede over de gang van zaken kenbaar werd gemaakt.

Volgens RAC1 is vrijdag echter een nieuwe onderhandelingsronde begonnen, die wordt gevoerd tussen advocaten van de club en vertegenwoordigers van de spelers. Het radiostation spreekt van een race tegen de klok: voor donderdag moet er overeenstemming worden bereikt over een vermindering van de salariskosten met dertig procent, anders riskeert men een faillissement in januari. Bij elkaar verdienden de spelers van Barcelona in het seizoen 2019/20 een bedrag van 507 miljoen euro plus 135 miljoen euro aan uiteenlopende betalingen voor andere kwesties dan het basisloon.

Verder wordt de situatie van Lionel Messi als 'zorgwekkend' bestempeld, omdat er in de zomer van 2021 wellicht een significant bedrag betaald moet worden aan de aanvaller. Zijn contract loopt door tot het einde van het seizoen; als Messi tussentijds niet vertrekt, heeft hij recht op een bonus voor het uitdienen van zijn contract. Het is niet bekend om welk bedrag het zou gaan, maar iedere extra kostenpost is ongewenst in het Camp Nou. Barcelona liet Messi afgelopen zomer niet vertrekken, maar had de inkomsten uit zijn eventuele transfer goed kunnen gebruiken. De club is van meet af aan zwaar getroffen door de gevolgen van de coronacrisis.

Op meerdere terreinen is Barcelona in 2020 grote inkomsten misgelopen. Zo vormen de fanshops normaliter een belangrijke inkomstenbron. De Barça Store naast Camp Nou en de vorig jaar geopende clubwinkel op de Ramblas, die drie verdiepingen telt, waren lange tijd gesloten. Inkomsten uit de toeristische sector gaan bovendien volledig voorbij aan de club. Barcelona verwelkomt ieder jaar vele voetballiefhebbers die een wedstrijd komen bekijken, het clubmuseum komen bezoeken of kiezen voor een rondleiding door de gangen van Camp Nou. Interim-voorzitter Carles Tusquets, die de honneurs waarneemt na het vertrek van Josep Maria Bartomeu, noemt de situatie 'niet heel comfortabel'.