Opvallend PSV-shirt lekt uit: ‘Verreweg het lelijkste uitshirt ooit uitgebracht’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor journalist Rik Elfrink, die een groot deel van de supporters van PSV niet blij maakt met het uitgelekte uitshirt.

Elfrink meldt zich zaterdagochtend via X om een van de uitgelekte foto’s te delen met zijn volgers. “Het uitshirt van PSV voor seizoen 2024/25 is al - een beetje - naar buiten gekomen. Praktijk leert dat het shirt altijd licht afwijkt van 'gelekte' modellen.”

Het uitshirt van PSV voor seizoen 24-25 is al - een beetje - naar buiten gekomen. Praktijk leert dat het shirt altijd licht afwijkt van 'gelekte' modellen. Het is gebaseerd op het vroegere testbeeld en heeft een link naar Philips. Volgende maand vast meer details. Via @esvaphane. pic.twitter.com/sG6gSkFVsl — Rik Elfrink (@RikElfrink) May 4, 2024

Daarnaast weet de journalist enkele details te vermelden over het felle tricot. “Het is gebaseerd op het vroegere testbeeld en heeft een link naar Philips. Volgende maand vast meer details”, aldus Elfrink. De deal tussen PSV en Puma, de ontwerper van het shirt, loopt nog door tot medio 2030. Een van de supporters die reageert is van mening dat het contract met de shirtsponsor direct ontbonden moet worden.

De eerste reacties op het uitgelekte uitshirt zijn sowieso niet mals. “Laten we hopen dat ze er flink naast zitten… Wat een gedrocht”, schrijft een PSV-supporter. Een ander sluit zich daarbij aan. “Maar dit is toch om te huilen Rik? De bloemetjesjurk en dito onderbroek van mijn schoonmoeder zijn nog mooier.” PSV-fan Sven Prins noemt het shirt ‘verreweg het lelijkste uitshirt dat PSV ooit heeft uitgebracht’. De makers van De Rood Wit Podcast sluiten zich daarbij aan.

