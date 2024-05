Eljero Elia gaat op Instagram de confrontatie aan met Jan Joost van Gangelen

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Eljero Elia, die op Instagram zijn vete met Jan Joost van Gangelen nieuw leven inblaast.

Vrijdagavond kwam de stadionspeaker van Roda JC nadrukkelijk in het nieuws, nadat hij had aangekondigd dat zijn werkgever gepromoveerd was wegens een zege van Telstar op FC Groningen. Die informatie bleek niet te kloppen (het duel eindigde in 1-1), waarna Wim Frijns, de omroeper in kwestie, zijn verhaal deed voor de camera van ESPN.

Het interview met Frijns werd op Instagram geslingerd en Van Gangelen, medewerker bij de omroep, reageerde onder de video: "Grote klasse van deze man, meteen er staan en een eerlijk verhaal vertellen. Respect", aldus de presentator.

Elia heeft de reactie van Van Gangelen ook gelezen en komt met een reactie. "Kan jij ook een voorbeeld aan nemen", antwoordt de oud-aanvaller, die zijn bericht kracht bijzet met een emoji van een knipogend gezicht.

Het is niet voor het eerst dat Elia en Van Gangelen clashen. In 2020 claimde de voormalig Feyenoorder dat Van Gangelen foutieve informatie over hem had verspreid.

