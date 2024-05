Ipswich keert na afwezigheid van 22 jaar terug in de Premier League

Na 22 jaren zonder voetbal op het hoogste niveau keert Ipswich Town volgend seizoen terug in de Premier League. The Blues wisten in eigen huis met 2-0 te winnen van Huddersfield, waardoor het resultaat van nummer drie Leeds United niet meer uitmaakte. Eerder had Leicester City het kampioenschap in de Championship al veiliggesteld en nu is Ipswich dus zeker van plek twee. Voor Ipswich is het de tweede promotie op rij, daar het vorig seizoen nog actief was in de League One.

Bijzonderheden

Ipswich begon bijzonder hoopvol aan deze zaterdag. Indien het zelf minstens een punt pakte in de thuiswedstrijd tegen Huddersfield óf Leeds niet wist te zinnen van Southampton , was promotie naar de Premier League een zekerheid voor. Halverwege beide wedstrijden zag het er al helemaal rooskleurig uit voor Ipswich.

Zelf ging het met een 1-0 voorsprong rusten dankzij een doelpunt van aanvaller Wes Burns, terwijl Leeds aan de thee ging met een 1-2 achterstand tegen Southampton. Vroeg in de tweede helft werd de promotie definitief vastgesteld, toen Omari Hutchinson Ipswich op een 2-0 voorsprong zette.

Het resultaat van Leeds maakte door de overwinning van Ipswich niks meer uit. The Blues keren na een afwezigheid van 22 jaar terug in de Premier League, terwijl the Whites het zullen moeten proberen via de play-offs.

