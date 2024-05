Arsenal legt de bal weer bij Manchester City na overwinning op Bournemouth

Arsenal heeft zaterdagmiddag geen schade opgelopen in de strijd om de titel in de Premier League. The Gunners rekenden in eigen huis vrijwel probleemloos af met Bournemouth: 3-0. De voorsprong op nummer twee Manchester City is daardoor weer opgelopen tot vier punten, al hebben the Citizens nog twee wedstrijden tegoed.

Al vroeg in de wedstrijd had Arsenal goed druk op Bournemouth, dat zelf niet verder kwam dan het hanteren van de lange bal richting spits Dominic Solanke. De eerste kans werd gecreëerd door Benjamin White, die aan de rechterkant opkwam en Martin Ødegaard de mogelijkheid gunde. De inzet van de Noor strandde op een been van een van de bezoekers.

Snel daarna ontsnapte Bournemouth aan een (rode) kaart. Ryan Christie plantte zijn voet al dan niet per ongeluk op het scheenbeen van Bukayo Saka, die met veel pijn achterbleef. De scheidsrechter en VAR van dienst zagen er geen prent in en de jonge Engelsman kon de wedstrijd voortzetten.

Arsenal zou voor rust nog een aantal goede kansen krijgen. William Saliba stoomde op en kwam tot de vijandelijke zestien, waar zijn schot gered kon worden door doelman Mark Travers. Ook een poging van Declan Rice belandde niet in het netje.

Op slag van rust werd de ban alsnog gebroken. Kai Havertz, de laatste weken in uitstekende vorm verkerend, versierde een strafschop na licht contact met Travers. Saka mocht aanleggen vanaf elf meter, wachtte tot de keeper een kant koos en schoof uitermate rustig binnen aan de andere kant: 1-0.

Na de theepauze kwam Bournemouth ietwat meer voor in het stuk, al bleven de grootste kansen voor de titelkandidaat. Zo werd Arsenal in het eerste kwartier na rust onder meer gevaarlijk via Havertz en Ødegaard, terwijl bij Bournemouth onder meer Justin Kluivert zich liet zien met pogingen van afstand.

Twintig minuten voor tijd - de betere fase van de bezoekers was reeds voorbij - gooide de ploeg van Mikel Arteta de wedstrijd ogenschijnlijk in het slot. Een steekpass van Ødegaard bereikte Havertz niet, waarna de bal per abuis voor de voeten van Declan Rice belandde. De controleur behield het overzicht en gaf af op Leandro Trossard, die de rechteronderhoek vond: 2-0.

Snel na de verdubbeling van de marge dachten de spelers van Andoni Iraola eventjes aan een aansluitingstreffer. Uit de rebound van de rebound wist Antoine Semenyo de 2-1 te maken, maar deze goal werd afgekeurd wegens een hele lichte overtreding van Solanke op doelman David Raya.

Arsenal kreeg via Ødegaard de uitgelezen mogelijkheid om er 3-0 van te maken, maar de middenvelder schoot in het zijnet. Ook invaller Gabriel Martinelli had nog kunnen prikken en faalde, terwijl verdediger Gabriel Magalhães een prachtige doelpunt afgekeurd zag worden. In 97ste minuut viel alsnog een derde Londense treffer, toen Rice op aangeven van invaller Gabriel Jesus binnenschoot.

Door de overwinning heeft koploper Arsenal een voorsprong van vier punten op naaste belager Manchester City, dat wel twee duels minder heeft gespeeld. De formatie van Pep Guardiola komt later op de zaterdag in actie. Om 18:30 uur ontvangt Manchester City Wolverhampton Wanderers.

