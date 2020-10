Inhoud van brandbrief Messi, Sergi Roberto, Piqué en Busquets lekt uit

De inhoud van de brief die namens de selectie van Barcelona is verstuurd naar voorzitter Josep Maria Bartomeu is uitgelekt. In de brief hebben de vier aanvoerders van Barcelona hun onvrede kenbaar gemaakt over de voorstellen van de clubleiding om de salarissen van spelers te korten. Lionel Messi, Sergio Busquets, Sergi Roberto en Gerard Piqué spreken in de brandbrief, die zondag werd verstuurd, hun frustratie uit over de manier van handelen van de clubleiding.

Barcelona wil naar verluidt alle salarissen bij de club met dertig procent verminderen. De spelers zijn daar overwegend tegen, al weigerden Frenkie de Jong, Marc-André ter Stegen en Clément Lenglet eerder deze maand een andere brief te signeren waarin dat standpunt duidelijk werd gemaakt. In de brief die nu is opgesteld door Messi, Busquets, Roberto en Piqué, wordt het ongenoegen van de spelers uitgesproken over de manier waarop Barcelona salarisreducties wil afdwingen. Ze beroepen zich volgens El Mundo op Spaanse arbeidswetgeving, die zou bepalen dat dergelijke kwesties onderling overeengekomen moeten worden en niet van hogerhand moeten worden geforceerd.

De clubleiding heeft voorgesteld om een raad samen te stellen waarin de salariskwestie wordt behandeld, maar de spelers zijn niet onder de indruk van het voorstel om in de dertienkoppige raad slechts één afgevaardigde van de selectie op te nemen. In de brief schrijven Messi, Sergi Roberto, Piqué en Busquets dat zij 'het niet tolereren' dat hun 'rechten geschonden worden'. De manier waarop de club heeft geprobeerd om salarisverlagingen af te dwingen wordt 'beschamend' genoemd. In een ander deel van de brief spreken de aanvoerders hun 'ongenoegen en grote teleurstelling' over het handelen van de clubleiding, dat gebeurt 'zonder enige juridische gronden' en 'zonder raadpleging van de selectie'.

Barcelona maakte dinsdagavond bekend dat De Jong (tot medio 2026), Piqué (2024), Ter Stegen (2025) en Lenglet (2026) hun contracten hebben verlengd. De contractverlengingen maken onderdeel uit van het plan van Barcelona om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De spelers die getekend hebben zullen eerst loon inleveren, waarna hun salarissen in de komende jaren oploopt. Door spelers langer vast te leggen, worden ze eigenlijk gecompenseerd voor het ingeleverde loon op de korte termijn.

De vier contractverlengingen zijn bij veel spelers van Barcelona naar verluidt in het verkeerde keelgat geschoten, omdat zondag de desbetreffende brief werd verstuurd. Hoewel Piqué dus ook zijn contract verlengde, zette hij tevens zijn handtekening onder de brief die namens de vier aanvoerders van de club is verstuurd aan het bestuur onder leiding van voorzitter Bartomeu.