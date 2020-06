Eljero Elia maakt Wilfred Genee belachelijk met photoshop op Instagram

Eljero Elia kan wel lachen om de kritiek die Wilfred Genee na de maandaguitzending van Veronica Inside te verduren krijgt. Via Instagram deelt de aanvaller van Istanbul Basaksehir woensdag een bewerkte afbeelding met het hoofd van Genee op het lichaam van de Amerikaanse rapper Tekashi 6ix9ine, die in de hiphopscene bekendstaat als 'snitch' nadat hij vorig jaar getuigde tegen een bende waar hij zelf lid van was.

Op de afbeelding zijn de kenmerkende lokken en tatoeages van rapper 6ix9ine te zien, maar het gezicht van Genee is erin verwerkt. De post van Elia doet denken aan een publicatie van Memphis Depay na de uitzending, gericht aan Johan Derksen. De aanvaller van het Nederlands elftal photoshopte een clownsneus op het gezicht van de analist, die in de uitzending onder vuur lag nadat hij rapper Akwasi bij wijze van grap vergeleek met Zwarte Piet.

De afbeelding die Eljero Elia woensdag op Instagram Stories zette.

Elia trekt al lachend de vergelijking tussen Genee en 6ix9ine. De 24-jarige hiphopartiest, die in werkelijkheid Daniel Hernandez heet, werd veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de bende Nine Trey Gangsta Bloods. Hij was lid van de gang uit New York en werd verdacht van werd verdacht van een reeks misdaden, waaronder het aansturen van vuurwapengeweld waarbij een voorbijganger in haar voet werd geschoten. De artiest van onder meer de hit BEBE hing een celstraf van 37 jaar boven het hoofd, maar koos ervoor om samen te werken met de autoriteiten.

Mede dankzij de getuigenis van de flamboyante rapper werden twee hooggeplaatste bendeleden veroordeeld. 6ix9ine zelf kreeg een flinke strafvermindering en werd in december veroordeeld tot twee jaar in de cel. De 24-jarige rapper werd in april vervroegd vrijgelaten vanwege de coronauitbraak; hij behoort door zijn astma tot de risicogroep en mag de rest van zijn straf thuis uitzitten. 6ix9ine kende een succesvolle terugkeer met de hit GOOBA, maar blijft tegelijkertijd bekendstaan als de rapper die onderwerp was van vele memes en sketches ten tijde van zijn getuigenis. Elia doet met zijn photoshop een nieuwe toevoeging aan dat arsenaal.