Volendam-captain Mirani gaat door het stof na misplaatste uitspraak over Vitesse

Damon Mirani heeft op Instagram zijn excuses aangeboden voor uitspraken die hij zondag deed over Vitesse. De aanvoerder van FC Volendam hoopte dat de Arnhemse club failliet ging zodat de club uit het vissersdorp nog een klein kans zou hebben om zich te handhaven.

Mirani deed zijn uitspraken na afloop van het verloren thuisduel met Ajax (1-4). Voor de nummer voorlaatst van de Eredivisie betekende het de definitieve nekslag. Volendam keert volgend seizoen terug in de Keuken Kampioen Divisie.

“Misschien moeten we hopen dat Vitesse failliet gaat, waardoor andere clubs punten verliezen en we nog een kans hebben om erin te blijven", zei Mirani bij ESPN. "Daar heb je zelf geen invloed op.”

"Dat zou wel heel zonde zijn voor Vitesse, maar voor Volendam misschien niet", ging de aanvoerder bij de NOS verder. "Wellicht dat dat nog een laatste reddingsboei is."

Excuses

Mirani besloot later op de avond via Instagram zijn excuses aan te bieden. "Sorry aan alle mensen die zich aangesproken voelen. Een interview geven direct na de wedstrijd levert de nodige emoties op en heeft gezorgd voor een ongelukkige uitspraak van mijn kant."

Mirani neemt zijn uitspraken dan ook terug. "Uiteraard hoop ik dat Vitesse volgend seizoen gewoon kan starten aan de competitie."

Sjoerd van Ramshorst wist bij Studio Voetbal te vertellen dat een faillissement van Vitesse er niet gaat komen voor het einde van het seizoen. "We hebben gebeld met de KNVB en de licentie gaat dit seizoen niet meer ingetrokken worden", aldus de presentator.

