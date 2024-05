Ochtendbladen zijn unaniem over ‘grote architect’ achter landstitel van PSV

De ochtendbladen staan daags na de 25e landstitel van PSV uitgebreid stil bij de prestatie van de club uit Eindhoven. PSV had zondag genoeg aan een 4-2 overwinning op Sparta Rotterdam om zich tot beste voetbalclub van Nederland te kronen. De meeste aandacht gaat uit naar trainer Peter Bosz.

"Met prachtig en aanvallend voetbal verovert PSV-coach de harten én de landstitel", kopt De Telegraaf. "In de aanloop naar de uitreiking van de kampioensschaal door oud-doelman Hans van Breukelen werd niemand zo hard toegejuicht als trainer Peter Bosz, de grote architect van dit succes."

Ook in Trouw gaat alle aandacht uit naar Bosz. "In de geest van Cruijff én Michael Jordan helpt ‘poëet’ Bosz PSV aan 25ste titel", klinkt het. "Eindelijk is hij af van het stigma dat hij geen prijzen wint. "

Toch staat er nog iets belangrijks op het spel voor Bosz en PSV, weet de ochtendkrant. "Zelf vindt hij iets anders belangrijker: het bijzondere record dat zijn ploeg nog kan vestigen: 93 punten halen. Dat zou een evenaring zijn van wat Ajax in 1971/1972 presteerde. Dat seizoen wordt gezien als het beste ooit van Johan Cruijff, de grote inspirator van Bosz."

Bosz heeft nog één doel dit seizoen: het puntenrecord evenaren.

"Eindhoven in extase!", kopt het Algemeen Dagblad. "In een zeldzaam dominant seizoen stond er geen maat op de kampioensploeg van Bosz, die zelf met deze titel in een rijtje komt van acht trainers die in Nederland kampioen werden in de Eredivisie en de Eerste divisie."

Daar blijft het niet bij. "Bosz is de enige die de titel pakte op drie niveaus, het algemeen landskampioenschap bij de amateurs meegerekend." Bosz werd algeheel amateurkampioen met AGOVV, waar hij zijn loopbaan als trainer begon.

"Individueel zijn de voetballers van PSV echt niet negen punten beter dan die van Feyenoord. Maar met elkaar als collectief kennelijk wel. Het verschil zat hem bijvoorbeeld in de resultaten direct na Europese duels. PSV pakte in die potjes honderd procent van de punten."

Het NRC zag PSV transformeren 'van crisissituatie naar totale dominantie'. "Een directie die doortastend handelde toen de vorige trainer plots vertrok, een opgeleefde aanvoerder met gezag en een soms bikkelharde coach die in korte tijd een machine bouwde."

Willem Vissers noemt PSV in de Volkskrant tot slot 'een landskampioen om te zoenen'. "PSV is, kortom, een van de betere kampioenen van de laatste decennia, zeker in esthetisch opzicht. Het is voetbal om te zoenen, soms", omschrijft Vissers poëtisch.

"PSV is een schitterende kampioen die nog op 93 punten kan eindigen als het ook de laatste twee duels wint, evenveel als het destijds ook in Europa oppermachtige Ajax in 1972. Maar eerst zal Eindhoven een paar Brabantse nachten beleven."

