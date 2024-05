Barça-aankoop is zwaar ontevreden over trainer Xavi en hint op zomers vertrek

Vitor Roque is zwaar ontevreden over de gang van zaken bij FC Barcelona. Het Braziliaanse toptalent kwam in januari vroegtijdig over van Athletico Paranaense, maar wist in het Spotify Camp Nou de hoge verwachtingen niet waar te maken. Roque wil meer speeltijd en hint alweer op een vertrek.

De pas negentienjarige spits, die afgelopen winter voor veertig miljoen euro overkwam van Atlético Paranaense, wordt bij Barça gezien als reusachtig talent. Aanvankelijk zou Roque pas medio 2024 aansluiten bij de selectie van Xavi. Door de langdurige blessure van Gavi had Barcelona echter een plekje over in de selectie en werd er gekozen voor een vroegtijdige komst van Roque. Echter liet Xavi hem pas 310 minuten meedoen, waarin hij twee doelpunten maakte.

Over zijn speeltijd is de Braziliaan dan ook niet tevreden. “Het is niet logisch om een Braziliaans international te halen, hem vanaf de eerste dag mee te laten doen en hem daarna nooit meer te laten spelen”, aldus Andre Cury, de zaakwaarnemer van Roque, tegenover RAC1.

“Het zou fijn zijn als Xavi hem af en toe ook een hele wedstrijd laat spelen. Hij wil zich laten zien”, vervolgt Cury, die zijn pupil vervolgens vergelijkt met Vinícius Júnior. “Kijk naar Vinícius bij Real Madrid. Bij hem duurde het 2,5 jaar voordat hij zijn kwaliteiten liet zien. Geef Vitor speeltijd”, zo luidt de eis.

“In de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain kon iedereen zien dat Barcelona een doelpunt nodig had. Ze hadden er goed aan gedaan om een extra spits in te brengen. In veel wedstrijden heb je frisse benen nodig om goed druk te blijven zetten, maar als Xavi het niet zo ziet… We kunnen niet op deze manier doorgaan.”

Vervolgens dreigt Cury met een zomers vertrek van Roque. “De beste optie is om te blijven, maar als Xavi hem geen speeltijd geeft, moeten we gaan kijken naar andere clubs. Uitlenen zien we niet zitten, dus zou het een permanente overstap moeten worden”, aldus de zaakwaarnemer. Barcelona gaf echter eerder al aan dat het de voorkeur geeft aan een uitleenbeurt.

Barcelona is bang dat ze Roque vanwege de ‘fair play’-regels niet kunnen inschrijven en ziet een tijdelijk vertrek van Roque tot de mogelijkheden behoren. ABC meldde dat Real Betis en Sevilla geïnteresseerd zouden zijn in een huurdeal. Mundo Deportivo voegde daaraan toe dat zelfs Manchester United belangstelling zou hebben in het tijdelijk overnemen van Roque.

