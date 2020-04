Ajax loopt vooruit op Eredivisie-besluit en denkt aan compensatie voor fans

Ajax heeft in een brief aan zijn 42.000 seizoenkaarthouders nogmaals het standpunt ingenomen dat de Eredivisie definitief ten einde moet worden gebracht. De Amsterdammers nemen zelfs al een voorschot op dat eventuele besluit door in de brief aan te geven dat supporters mogelijk gecompenseerd worden voor de niet-gespeelde wedstrijden.

"De wereld bevindt zich door het coronavirus in een uitzonderlijke situatie, met verregaande impact", zo schrijft Ajax, dat oog heeft voor de invloed van de coronacrisis op het leven van zijn supporters. "U zult zelf dagelijks geconfronteerd worden met de gevolgen hiervan; thuis, binnen uw omgeving van familie en vrienden en rond uw werk of studie. Daarbij willen we u vooral veel sterkte wensen."

De koploper van de Eredivisie herhaalt vervolgens de woorden van directeur voetbalzaken Marc Overmars, die eerder tegenover De Telegraaf ook al fel pleitte voor het beëindigen van het lopende seizoen. "Als we kijken naar de situatie in ziekenhuizen en hoe enorm hard mensen geraakt worden, is voetbal nu niet belangrijk. Zoals u wellicht heeft vernomen, hebben wij (en met ons ook andere Eredivisie-clubs) de KNVB geadviseerd om een punt te zetten achter het huidige voetbalseizoen. Dat is vervelend voor alle voetbalfans, spelers, clubs, sponsoren, tv-rechtenhouders en allerlei andere betrokkenen."

Volgens Ajax is het met het oog op het waarborgen van de gezondheid noodzakelijk om het seizoen te beëindige. "Wij zijn het er allemaal over eens dat gezondheid nu het belangrijkste is. De gezondheid van onze spelers, medewerkers en fans staat voorop. Daarnaast is nog verre van duidelijk wanneer clubs weer wedstrijden zouden mogen spelen, omdat als gevolg van de besmettingen de datum telkens wordt opgeschoven."

Tenslotte hint Ajax naar een eventuele compensatie voor seizoenkaarthouders. "Wij begrijpen dat dit niet de situatie is waarop u had gehoopt bij de aanschaf van uw seizoenkaart. In overleg met andere Eredivisie-clubs gaan we bekijken hoe we enerzijds alle voetbalfans enigszins tegemoet kunnen komen en anderzijds onze bedrijfstak en Ajax zelf gezond kunnen houden. Voor nu zijn we in afwachting van het definitieve besluit van de KNVB met betrekking tot het al of niet uitspelen van het huidige seizoen. Zodra hier meer duidelijk over is, de gevolgen van deze complexe situatie duidelijker zijn, en er afspraken gemaakt zijn die voor u relevant zijn, delen we dat uiteraard zo snel mogelijk."