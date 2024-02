‘Het morele kompas is zoek bij Ajax, men voelt zich daar verheven boven de rest’

Pierre van Hooijdonk begrijpt niet waarom Ajax Marc Overmars na zijn ontslag twee keer heeft gepolst voor een terugkeer bij de Amsterdammers. De voormalig technisch directeur onthulde onlangs tegenover de NOS dat Leen Meijaard, toentertijd voorzitter van de Raad van Commissarissen, en Danny Blind contact met hem hadden gezocht om hem te vragen of hij het zag zitten om opnieuw aan de slag te gaan bij Ajax.

"Ik ben enorm verbaasd dat het überhaupt gebeurt, maar daarnaast ook nog eens zo snel", zegt Van Hooijdonk bij Studio Voetbal. De eerste keer was al vier weken nadat hij wegens grensoverschrijdend gedrag ontslagen werd door Ajax, de tweede keer volgde kort na het ontslag van Sven Mislintat.

“Het morele kompas is toch al eventjes zoek in Amsterdam”, stelt Van Hooijdonk. “Er zijn meerdere zaken geweest. De coronavlucht, de Promes-situatie en volgens mij vergeet ik er dan misschien nog één of twee. Men voelt zich daar toch verheven boven anderen. Dat vind ik kwalijk."

Onderzoeksjournalist Guido van Gorp sprak uitvoerig met Overmars om een reconstructie te maken over het ontslag van de directeur bij Ajax. “Ik zat tegenover hem in Epe. Je zag gewoon: dit is een hele boze man”, legt Van Gorp uit in het voetbalpraatprogramma van de NOS. “Hij is enorm verbitterd over wat er bij Ajax is gebeurd. Hij voelt zich buiten de club geduwd door de toenmalige RvC.”

“Dat hij vervolgens is teruggevraagd door diezelfde RvC, zit hem enorm onder de huid”, vervolgt Van Gorp, die de boosheid van Overmars niet helemaal begrijpt. “Hij wijst heel erg naar anderen, maar je zou het ook om kunnen draaien. Deze hele affaire is natuurlijk begonnen bij Marc Overmars. Als hij niet die appjes had gestuurd. Als hij zich niet op een bepaalde manier had gedragen op de werkvloer van Ajax als leidinggevende, dan hadden wij hier nu niet over hem gesproken. Dan was hij waarschijnlijk nog technisch directeur van Ajax geweest.”

Overmars is tot november 2024 geschorst wegens grensoverschrijdend gedrag en hij mag geen enkele functie bekleden in het Nederlandse voetbal. Vorige maand nam de FIFA deze straf over, waardoor hij voorlopig ook niet meer actief mag zijn in Antwerpen.

"Ik ben geschorst omdat ik naar één vrouwelijke collega grensoverschrijdende berichten heb gestuurd”, liet Overmars in een statement weten. “Dat het app-verkeer wederzijds was, doet niets af aan het feit dat ik dat nooit had mogen doen. Het is dom geweest. En ik vind het heel erg voor mijn vrouw Chantal, mijn twee kinderen en mijn familie die door mijn fout een verschrikkelijke tijd hebben doorgemaakt."

